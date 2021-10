Xbox gibt zu, dass sie mit Sonys größten PS5-Spielen nicht mithalten kann

In einem Interview mit Kinda Funny Games sprach der Chef des Xbox Game Studios, Matt Booty, über die aktuellen Bemühungen von Microsoft, mit den First-Party-Spielen von Sony zu konkurrieren. Booty räumte ein, dass Xbox "nicht ganz vorne mitspielt", und fuhr fort, dass Xbox nicht wirklich "die Art von 1:1 mit Sony hatte".

Booty lobte die PlayStation Studios und ihre Verantwortlichen dafür, dass sie "Tentpole"-Spiele entwickeln, "die in einen Rahmen passen, in dem jeder spielen kann", und ihre großen Welten erkunden. Er lobte auch die wirklich gut umgesetzten Charaktere und den hohen Produktionswert der Sony-Spiele: "Über die Qualität und das Handwerk und die Spiele, die [Sony] geliefert hat und an denen sie jetzt arbeiten, kann man nicht streiten."

Booty vermied Diskussionen über Microsofts Antwort auf Sonys Blockbuster-Spiele wie God of War oder Uncharted, obwohl das Unternehmen ähnliche Spiele wie Indiana Jones angekündigt hat. Booty räumte aber ein, dass dies genau die Spiele sind, die Xbox anstrebt.

Analyse: Die Xbox wird besser sein als die letzte Generation - aber reicht das?

Bei der letzten Xbox One-Generation hatten viele das Gefühl, dass Microsoft bei der Qualität seiner First-Party-Spiele hinter Sony zurückgeblieben ist. Nach dem unglaublichen Jahr 2018, das Sony mit den von der Kritik gefeierten Veröffentlichungen von Spider-Man und God of War hatte, zog Microsoft Anfang 2019 nach und veröffentlichte Crackdown 3.

Dieses Spiel hatte nicht die gleiche Qualität, das gleiche Gameplay und die gleiche Geschichte wie die Blockbuster von Sony aus dem Jahr 2018. Es wurde überdeutlich, dass Microsoft mit seinen First-Party-Spielen scheiterte, was sich auch auf die Verkaufszahlen der Xbox One auswirkte: Die PS4-Lifetime-Verkäufe waren 2019 doppelt so hoch wie die der Xbox One.

Es scheint jedoch, dass Xbox in dieser Generation mit der Xbox Series X/S und dem Game Pass-Dienst auf dem richtigen Weg ist. Microsoft hat seine Spielestudios erweitert, indem es eine Vielzahl von Entwicklungsstudios wie Obsidian Entertainment, Ninja Theory und alle Studios von Bethesdas Muttergesellschaft Zenimax Media übernommen hat. Auch Sony hat weitere Studios wie Bluepoint und Housemarque übernommen.

Zugegebenermaßen hat Microsoft im Vergleich zu Sony einen langsamen Start in diese Generation hingelegt. Sony hat in den ersten sieben Monaten hochwertige Spiele wie Spider-Man: Miles Morales, Returnal, Demon Souls und Ratchet and Clank: Rift Apart in den ersten sieben Monaten der PS5 veröffentlicht, während Microsoft sein größtes Spiel, Halo Infinite, um ein Jahr verschieben musste, so dass sein Startprogramm im Vergleich zur PS5 ziemlich dürftig aussieht.

Die kommenden Spiele von Microsoft sind jedoch vielversprechend: Halo Infinite, Forza Horizon 5, Starfield und Redfall erscheinen entweder Ende dieses Jahres oder im Jahr 2022. Wir erwarten von diesen Titeln ein qualitativ hochwertiges Spielerlebnis, das mit Sonys kommenden Titeln wie God of War: Ragnarok und Horizon Forbidden West mithalten kann.