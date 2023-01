Wild Hearts könnte ernsthaft mit Monster Hunter konkurrieren

Wild Hearts könnte schon bald eine ernsthafte Konkurrenz für Monster Hunter sein, das jahrelang das Genre der Rollenspiele dominierte, in denen du große Kreaturen tötest. Wild Hearts von Omega Force hat all die großen Waffen und riesigen Kreaturen, die du erwarten würdest, aber es hat noch etwas anderes zu bieten: Bauwerkzeuge.

Das Spiel erscheint am 17. Februar für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir den Titel selbst in die Hände bekommen können. Wild Hearts wurde von den Machern von Dynasty Warriors entwickelt und legt ganz offensichtlich großen Wert auf Spektakel. In einem neuen Gameplay-Trailer sehen wir einen Jäger, der versucht, den Goldenen Sturm zu erlegen. Ein riesiger, blutrünstiger Tiger, der darauf aus ist, dich zu seiner nächsten Mahlzeit zu machen.

Wir sehen drei Spieler, die sich mit verschiedenen Waffen und Techniken gegen die Bestie wehren. Was Wild Hearts jedoch von anderen Spielen unterscheidet, ist der Fokus auf Mobilität und den Aufbau von Basen. Anstatt herumzusprinten und auf das Beste zu hoffen, baut der kanonenschwingende Spieler seine eigene Deckung und nutzt sie, um sich zu schützen. Wir sehen auch, wie die Spieler hölzerne Handhubschrauber benutzen, um über das Schlachtfeld zu fliegen.

Auch wenn Monster Hunter Rise für die Nintendo Switch mit seiner Enterhaken-ähnlichen Seilkäfer-Mechanik eine beeindruckende Vertikalität bietet, sieht es so aus, als würde Wild Hearts noch einen Schritt weiter gehen und die Kreativität bei der Mobilität fördern, indem es uns alle möglichen verrückten Werkzeuge gibt.

Wild Hearts: Die Jagdzeit beginnt

Zusätzlich zu der im Trailer gezeigten Mobilität und Kreativität, werden uns auch drei Waffentypen des Spiels vorgestellt. Die Klauenklingen sehen aus wie die Doppelklingen in Monster Hunter Rise. Sie sind zwar aufregend, aber nichts Besonderes. Die Kanone hingegen ist eine andere Geschichte. Sie ist ein langsamer, aber mächtiger Fernkampfwaffe, die du abfeuern kannst, während du an einem der hölzernen Hubschrauber von Wild Hearts hängst – so wird aus dem Mini-Gyrocopter ein Kampfhubschrauber.

(Image credit: EA)

Der Karakuri-Stab ist wohl die interessanteste Waffe und scheint einen variablen Kampfstil zu bieten. Im einen Moment ist er eine wendige Gleve, im nächsten verwandelt er sich in ein gewaltiges Großschwert. Obwohl keiner dieser drei Waffentypen eine massive Abweichung von Monster Hunters eigenem Waffenarsenal darstellt, bietet Wild Hearts im Zusammenhang mit der verstärkten Betonung von Bewegung und Bauen eine Reihe von verlockenden neuen Möglichkeiten.

Der Trailer von Wild Hearts hinterließ bei uns einen Nachgeschmack von Optimismus und Aufregung. Als Fan der Monster Hunter-Formel sind wir immer sehr gespannt auf neue Entwicklungen in diesem Genre. Es scheint unwahrscheinlich, dass Omega Force mit seinem eigenen Titel das Genre in seinen Grundfesten erschüttern wird, aber die in diesem neuesten Gameplay-Trailer gezeigten Spielmechaniken versprechen einen frischen Wind.

Noch mehr spannende Neuigkeiten zu RPGs gefällig? Bei uns erfährst du zum Beispiel alles, was du zum anstehenden Gothic Remake wissen musst.