Werden die Produktionsziele von Apple und Samsung dieses Jahr erreicht?

Wie stark wird es betroffen sein? Ein Samsung-Fließband in Vietnam.

Im letzten Monat häuften sich die Covid-19-Fälle in Indien, woraufhin die Produktion von Smartphones bei Apple-Zulieferern wie Foxconn und Samsungs eigener Einheit in Uttar Pradesh betroffen war.

Und gerade als diese Unternehmen sich beeilten, alternative Vorkehrungen zu treffen, um ihre Lieferziele zu erreichen, was auch die Erhöhung der Produktion in Vietnam einschloss - ihre Hauptproduktionsbasis - haben die Dinge eine weitere Wendung zum Schlechten genommen. Zumindest scheint es so.

Die Zahl der Covid-19-Fälle in Vietnam hat zugenommen, und die lokale Regierung hat strenge Richtlinien für das Pendeln in Orten wie der Provinz Bac Ninh erlassen, in der sich zufällig Samsung-Fabriken befinden. Hier muss angemerkt werden, dass die Samsung-Fabriken auch Zulieferer für Apple sind.

Viele Werke haben ihre Belegschaft auf zwei Schichten aufgeteilt oder arbeiten unter ihrer Kapazität, um eine leichtere soziale Distanzierung und Mitarbeiterführung zu ermöglichen.

Unsicherheit in der technischen Lieferkette

Aber da nun Lockdown-Maßnahmen in Kraft treten, befürchten die Zulieferer der Tech-Industrie in Vietnam, ihre Produktionsziele zu verfehlen. Diese Entwicklung übt natürlich enormen Druck auf Apple und Samsung aus und wirft die Frage auf, ob sie ihre Lieferzahlen in diesem Jahr einhalten können.

Wenn Samsung und Apple nicht in der Lage sind, ihre Ziele einzuhalten, kann das einen kaskadierenden Effekt auf die gesamte Branche haben, sagen Analysten.

Foxconn und Luxshare, die als Zulieferer sehr bekannt sind, haben auch Niederlassungen in Vietnam. Und neben Samsung und Apple beziehen auch chinesische Smartphone-Firmen wie Xiaomi, Vivo, Huawei und Oppo elektronische Teile aus den dortigen Fabriken.

Die vietnamesische Regierung, die versteht, wie wichtig es ist, diese Fabriken am Laufen zu halten, hat den Unternehmen vorgeschlagen, zu versuchen, ihren Arbeitern am Standort oder in der Nähe Ad-hoc-Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Die Unterbringung der Arbeiter vor Ort kann helfen, den Betrieb aufrechtzuerhalten, während das Virus eingedämmt wird.

Aber diese Unternehmen haben Schwierigkeiten, solche Orte zu finden oder solche Vorkehrungen in der benötigten Anzahl zu treffen. "Es ist nicht einfach, sofort temporäre Unterkünfte für Zehntausende von Menschen, einschließlich lokaler Partner, zu sichern, so dass es Bedenken gibt, dass der Betrieb und die Versorgung unterbrochen werden könnten", berichteten die lokalen Medien.

Auch LG steht unter Druck

Es sind nicht nur Apple oder Samsung. Auch LG, das in Hai Phong Produktionslinien für Haushaltsgeräte, mobile Geräte und Autoteile betreibt, hat es schwer.

Zwar ist die Situation nicht so dringlich wie in der Provinz Bac Ninh, aber auch in Ho-Chi-Minh-Stadt ist nicht alles rosig. Hier produziert Samsung Fernsehgeräte und Haushaltsgeräte. Das Unternehmen beobachtet die Richtlinien der Provinzregierung genau, betreibt seine Fabriken aber normal.

Samsung und die Zulieferer von Apple wurden von der vietnamesischen Regierung außerdem aufgefordert, ihre Arbeiter in den Fabriken mit Covid-19-Impfstoffen zu versorgen.

Aber wenn die Situation anhält, könnte Vietnam die Produktionsgewinne verlieren, die es inmitten des Handelskriegs zwischen den USA und China gemacht hat.