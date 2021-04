Tom Clancy's Rainbow Six: Parasite - Alles was wir bis jetzt wissen

Tom Clancy's Rainbow Six Parasite (ursprünglich bekannt als Rainbow Six Quarantine) wurde erstmals 2019 enthüllt und ist ein ziemliches Mysterium. Rainbow Six Parasite lehnt sich stark an den beliebten teambasierten Multiplayer-Shooter Rainbow Six Siege an, bietet aber gleichzeitig neue Ideen, da es sich um einen außerirdischen Parasiten handelt.

Vieles ist noch geheimnisumwittert, aber eine Kombination aus Leaks und Berichten bedeutet, dass wir eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was uns erwartet. Hier ist alles, was wir über Tom Clancy's Rainbow Six Parasite wissen.

Tom Clancy's Rainbow Six Parasite: Was ist es?

Tom Clancy's Rainbow Six Parasite ist ein Ableger des unglaublich beliebten Rainbow Six Siege. Entwickelt und veröffentlicht von Ubisoft, wurde das Spiel erstmals auf Ubisofts E3 2019 Showcase unter einem anderen Namen angekündigt: Rainbow Six Quarantine. Du kannst dir den Enthüllungs-Teaser-Trailer oben ansehen.

Basierend auf geleakten Materialien wie dem Key Art oben auf der Seite, scheint der Name von Rainbow Six Quarantine zu Rainbow Six Parasite geändert worden zu sein. Das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass sich im Jahr 2020 eine globale Pandemie ausbreitet, die die Spieleindustrie und das alltägliche Leben beeinflusst, Abriegelungen verursacht und die Menschen dazu bringt, in Quarantäne zu gehen.

Ubisoft hat ein Statement herausgegeben, das besagt, dass Parasite nicht der endgültige Name für das Spiel ist, also müssen wir abwarten und sehen, ob dieser Name bleibt, aber für den Moment scheint es das zu sein, was Ubisoft intern für den Moment verwendet.

Ist Rainbow Six Parasite mit Rainbow Six Siege verwandt?

Ähnlich wie Rainbow Six Siege ist Rainbow Six Parasite ein Ego-Shooter mit verschiedenen Operatoren in der Hauptrolle. Jeder der verschiedenen Operatoren hat seine eigenen Waffen und Fähigkeiten. Rainbow Six Siege ist unglaublich beliebt und war ein riesiger Erfolg für Ubisoft, mit bisher über 70 Millionen Spielern.

Im Gegensatz zu Siege, das ein 5v5-Multiplayer-Spiel ist, scheint Rainbow Six Parasite ein PvE-Spiel (Spieler gegen Umgebung) zu sein, in dem Operators gegen außerirdische Parasitenkreaturen antreten. Dieses Konzept wurde zum ersten Mal mit dem zeitlich begrenzten Outbreak-Event in Rainbow Six Siege etabliert, also kann man dieses Spiel als eine Fortsetzung - oder Weiterentwicklung - dieses Events betrachten.

Tom Clancy's Rainbow Six Parasite: Operators

Durchgesickerte Daten deuten darauf hin, dass es mindestens 21 Operatoren im Spiel gibt, obwohl es derzeit unklar ist, ob alle diese Operatoren zum Launch enthalten sein werden. Man kann davon ausgehen, dass zumindest Ela dabei sein wird, wenn man bedenkt, wie prominent sie auf dem Cover zu sehen ist.

Alibi

Doc

Echo

Ela

Finka

Fuze

Gridlock

Hibana

IQ

Jackal

Jager

Lion

Nomad

Pulse

Rook

Sledge

Smoke

Tachanka

Vigil

Ying

Zofia

Rainbow Six Parasite Erscheinungsdatum

Rainbow Six Parasite wurde bereits mehrfach verschoben. Ursprünglich sollte das Spiel vor April 2020 erscheinen, doch im Oktober 2019 wurde es als eines von mehreren Ubisoft-Spielen verschoben. Es gab kein Veröffentlichungsdatum außer einem vagen "vor April 2021"-Veröffentlichungsfenster. Im Oktober 2020 wurde das Spiel erneut verschoben, dieses Mal auf einen Zeitpunkt nach April 2021.

Wann auch immer Rainbow Six Parasite erscheint, wird es für Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, PS5 und PS4 erhältlich sein.