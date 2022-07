Tad: The Lost Explorer and the Emerald Tablet erscheint noch dieses Jahr für Konsolen und PC

Zur Gameboy-Advance und GameCube-Ära war es nicht untypisch, dass Videospiele zu aktuellen Kinofilmen produziert wurden. Und sind wir mal ehrlich: die waren meistens alles andere als gut. Wer erinnert sich nicht an "Perlen" wie Kung Fu Panda, Findet Nemo oder Ice Age. Ihr erinnert euch nicht? Gut. Ich nämlich auch nicht.



Genau aus diesem Grund gibt es solche Titel nur noch selten. Eine Ausnahme ist nun Tad: The Lost Explorer and the Emerald Tablet. Hierbei handelt es sich um das offizielle Spiel des gleichnamigen dritten Films der Tad-Stones-Reihe. In diesem Action-Adventure erkundet ihr geheimnisvolle Orte und löst Rätsel, um eurem Ziel - wie der Titel des Spiels bereits verrät - die Smaragdtafel zu finden.



Ein genaues Release-Datum steht noch nicht fest. Tad: The Lost Explorer and the Emerald Tablet erscheint für Nintendo Switch, PS4, PS5 und PC.

Trailer