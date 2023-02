Spotify bekommt dank ChatGPT einen eigenen KI-DJ

Spotify is getting some ChatGPT functionality.

ChatGPT erobert derzeit die Technik. KIs sind nicht mehr nur Assistenten in unseren Telefonen und Smart Speakern. Nachdem sie bereits Suchmaschinen zum Sprechen gebracht und Fotowettbewerbe gewonnen haben, werden sie jetzt auch DJs bei Spotify sein. Spotify – einer der besten Musik-Streaming-Dienste der Welt – hat gerade sein neues DJ-Feature mit OpenAI-Technologie (dasselbe Team, das hinter ChatGPT steht) vorgestellt, das sich wie ein echter DJ verhält, allerdings mit deiner eigenen personalisierten Playlist.



Die DJ-KI beginnt, Titel zu spielen, die auf der Musik basieren, die du normalerweise magst. Außerdem gibt sie kurze Kommentare zwischen den Liedern ab, wie ein richtiger Radiomoderator. Die Stimme des DJs ist der von Xavier "X" Jernigan nachempfunden, dem Moderator der Spotify-Morgenshow The Get Up. Spotify nennt dies jedoch das "erste Modell" und deutet an, dass in Zukunft weitere KI-Moderatoren (vielleicht mit ihrem eigenen Stil) auf den Markt kommen werden.

ChatGPT jetzt auch musikalisch

Wie im obigen Trailer zu sehen ist, kommentiert die KI, warum sie bestimmte Songs ausgewählt hat – zum Beispiel, dass sie zu der Musik zurückkehrt, die du "2018 oft gehört hast". Sie wird aber auch in der Lage sein, zu kommentieren, ob ein Track kürzlich veröffentlicht wurde, und dir Fakten über den Künstler zu liefern (mit Hilfe des Fachwissens von Spotifys menschlichen Redakteuren). Und wenn dir die KI nicht gefällt, kannst du auf das DJ-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm drücken, um etwas anderes zu hören.

Wenn die KI-Stimme im echten Leben so realistisch klingt wie im Trailer, könnte dies eine interessante Möglichkeit sein, deine Spotify-Bibliothek zu genießen. In der Pressemitteilung heißt es, dass DJ dir helfen wird, neue Titel und Künstler zu finden, die dir gefallen könnten. DJ befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase – deshalb gibt es auch nur eine begrenzte Anzahl an Versionen – Es wird also mit Sicherheit die ein oder anderen Bugs geben. Außerdem könnte diese Ankündigung ein Grund für Apple Music-Hörer sein, Spotify auszuprobieren, damit sie den KI-DJ selbst auf die Probe stellen können.



Premium-Abonnenten in den USA und Kanada (die Spotify auf ihren Android- oder iOS-Geräten nutzen) können die DJ-Funktion bereits benutzen. Eine Veröffentlichung in Deutschland ist noch nicht bekannt.

Noch mehr spannende Fakten zu ChatGPT? Hast du denn schon gewusst, dass ChatGPT derzeit so viel kostet wie ein monatliches Adobe Photoshop-Abo? Bei uns erfährst du mehr!