Spieler entdeckt Möglichkeit zur Erstellung einer Armee von NPCs in Sons of the Forest

Kann es jemals genug Kelvins in Sons of the Forest geben? Offensichtlich nicht, denn ein Spieler hat herausgefunden, wie man NPCs klonen und unendlich spawnen kann. In dem Survival-Spiel können Spieler zwei Begleiter, Kelvin und Virginia, rekrutieren, aber Reddit-Benutzer jrm850 (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat einen Weg gefunden, sie zu klonen und eine Armee von NPCs zu erstellen. Alles was dazu benötigt wird, sind zwei einfache Mods und einige Konsolenbefehle.

Um auf die Konsolenbefehle zugreifen zu können, musst du zunächst das FrameWork Tool für Unity Modding (Öffnet sich in einem neuen Tab) und den DebugConsole Mod (Öffnet sich in einem neuen Tab) für Sons of the Forest herunterladen. Mit beiden Mods kannst du die DebugConsole während des Spiels durch das Drücken der F1-Taste öffnen und die Befehle eingeben, um zusätzliche Begleiter spawnen zu lassen:

Kelvin spawnen: addcharacter Robby 1

addcharacter Robby 1 Virginia spawnen: addcharacter virginia 1

Während es möglich ist, eine unendliche Anzahl von Kelvins und Virginias zu spawnen, ist es wichtig zu beachten, dass zu viele Klone zu FPS-Einbrüchen führen können. Laut jrm850 sollten vier oder weniger Begleiter keine Probleme verursachen und die Konsolenbefehle können auch in Mehrspieler-Sitzungen verwendet werden.

Die Fähigkeit, NPCs zu klonen, eröffnet Sons of the Forest-Spielern neue Möglichkeiten. Du kannst dadurch deine eigene Armee von Begleitern erstellen. Aber du solltest auch vorsichtig sein, wenn du die Konsolenbefehle verwendest, da übermäßiger Gebrauch potenziell die Speicherdatei beschädigen kann.

Es bleibt abzuwarten, ob die Entwickler Pläne hatten, weitere NPC-Begleiter zum Spiel hinzuzufügen, aber vorerst kannst du mit der Klonfunktion experimentieren und sehen, wie viele Kelvins und Virginias bei dir spawnen können.