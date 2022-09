Sonys kostenloses Prämienprogramm PlayStation Stars startet diesen September

Sonys neues Treueprogramm PlayStation Stars wird noch in diesem Jahr starten.

PlayStation Stars ist ein kostenloses Belohnungsprogramm, bei dem du digitale Geschenke erhältst, nur weil du deine PS5 oder PS4 benutzt. Indem du verschiedene Herausforderungen meisterst - vom Freischalten einer bestimmten Trophäe bis hin zum Spielen eines Spiels auf deinem System - kannst du Treuepunkte sammeln, die du gegen verschiedene Goodies eintauschen kannst.

Während der letzten State of Play-Präsentation (opens in new tab) kündigte Sony an, dass das neue System im September in Asien auf den Markt kommen wird, bevor es in den folgenden Wochen in Nordamerika und Europa eingeführt wird.

(Image credit: Sony)

Neben der Umwandlung deiner Stars-Treuepunkte in PSN-Guthaben, mit denen du Spiele im PS Store kaufen kannst, kannst du auch verschiedene "digitale Sammlerstücke" freischalten. Dabei handelt es sich um 3D-Figuren von Sony-bezogenen Produkten. Sony hat während des State of Play einige der Sammlerstücke gezeigt, darunter ein Ape Escape Diorama, ein PS3-Modell und einen Sony MP3-Player.

Laut einem Beitrag im Sony-Blog (opens in new tab) sollen die Sammlerstücke "digitale Repräsentationen von Dingen sein, die PlayStation-Fans lieben, darunter Figuren von beliebten und kultigen Charakteren aus Spielen und anderen Unterhaltungsformen sowie geschätzte Geräte, die die Innovationsgeschichte von Sony widerspiegeln".

Bei der Präsentation betonte Sony, dass es "immer etwas Neues zum Sammeln und Vorzeigen für deine Freunde geben wird". Erwarte, dass die Liste der virtuellen Andenken nach dem Start von PlayStation Stars noch erweitert wird, denn die Zahl der Sammlerstücke wird immer größer.

In einem Gespräch mit der Washington Post (opens in new tab) Anfang des Jahres bestätigte Grace Chen, Vice President of Network Advertising, Loyalty and Licensed Merchandise bei Sony, dass es sich bei den digitalen Sammlerstücken nicht um NFTs handelt und die Blockchain-Technologie nicht verwendet wird.