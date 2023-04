Sony hat wieder einmal bewiesen, dass es sich nicht um PC-Spieler kümmert

Sony hat die Preise für einige seiner größten Spiele auf Steam in bestimmten Regionen erhöht und die neuen Preise sind nicht gerade günstig.

Mehrere Top-Titel wie Marvel's Spider-Man: Miles Morales, God of War und Returnal sind von der Preiserhöhung betroffen, wobei die neuen Preise in den verschiedenen Ländern unterschiedlich hoch sind. Sony hat zwar keinen offiziellen Blogbeitrag zu dieser Nachricht veröffentlicht, aber die neuen Preise wurden von PlayStation LifeStyle bestätigt (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Argentinien: 4199-5999 Pesos bis 8499-9999 Pesos

4199-5999 Pesos bis 8499-9999 Pesos Kanada: $59,99-69,99 CAD bis $64,99-79,99 CAD

$59,99-69,99 CAD bis $64,99-79,99 CAD Chile: 32000-39500 CLP bis 35000-42000 CLP

32000-39500 CLP bis 35000-42000 CLP China: 279-379 RMB bis 345-414 RMB

279-379 RMB bis 345-414 RMB Kolumbien: 159000-194000 Pesos auf 184000-219000 Pesos

159000-194000 Pesos auf 184000-219000 Pesos Japan: 4900-6490 Yen bis 6490-7590 Yen

4900-6490 Yen bis 6490-7590 Yen Südkorea: 45880-58800 Won bis 52800-62800 Won

Bei den älteren Titeln war der Preisanstieg geringer als bei einigen der neueren Titel. Dennoch ist es ein Schlag für PC-Fans, dass so alte Spiele wie God of War fünf Jahre nach ihrer Veröffentlichung teurer sind.

Pech gehabt

Leider ist dies nur das nächste Missgeschick in einer langen Reihe für PC-Spieler. The Last of Us Part 1 ist nun endlich auf Steam erhältlich und lässt viele Nutzerinnen leider nicht gerade begeistert zurück.

Viele Nutzer wurden von Spielabstürzen und quälend langen Ladezeiten für Shader geplagt, die bei jedem Start des Action-Adventure-Zombiespiels ein bis zwei Stunden dauern.

Es ist ärgerlich, dass ein so brillantes Spiel so schlecht auf den PC portiert wurde, aber wenn man sich dieses Missgeschick und die Preiserhöhungen ansieht, scheint es, als ob Sony sich nicht allzu sehr um die Spielerinnen kümmert, die keine PS5 haben.