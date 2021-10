Solltest du dir jetzt einen neuen Kindle Paperwhite kaufen oder auf die Black Friday Angebote warten?

Es gibt einen neuen Amazon Kindle Paperwhite - genau genommen sind es sogar drei, mit einer Kinderversion und einer Premium Signature Edition - und das ist ein ziemlich interessantes Timing, denn der Black Friday ist nur noch einen Monat entfernt.

Bei den Black Friday Deals von Amazon gibt es normalerweise große Rabatte auf Produkte des Unternehmens, darunter Fire Tablets, Echo Home Hubs und Kindle-Ereader.

... oder auch nicht. Das kann man jetzt noch nicht wissen, denn es dauert noch ein paar Wochen, bis die Angebote starten, aber wenn du wartest, bekommst du den Kindle nicht unbedingt günstiger.

Solltest du also warten oder kaufen? Im Folgenden gehen wir auf die Gründe ein, damit du nicht nur dein Bankkonto, sondern auch deine Augen und deine Fantasie schonen kannst.

Gründe zu warten

(Image credit: Future)

Du denkst, du kannst es verkraften, einen Monat auf die Black Friday Angebote zu warten? Dann kannst du dich auf ein paar Dinge freuen.

Rabatte auf den Kindle Paperwhite 2021 sind, ehrlich gesagt, unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, wie neu das Gerät ist - aber das heißt nicht, dass Angebote unmöglich sind. Vielleicht beschließt Amazon, den brandneuen Ereader zu reduzieren, um für Aufmerksamkeit zu sorgen.

Und wenn du den neuesten Paperwhite nicht brauchst, bekommst du auf das Vorgängermodell mit Sicherheit einen satten Rabatt.

Und hey - es ist ja nicht so, dass der Preis des neueren Modells steigt, wenn du auf den Black Friday wartest. Wenn du dich also entscheidest, noch einen Monat zu warten, wirst du am Ende bestimmt nicht mehr Geld bezahlen als jetzt. Es gibt also nichts zu verlieren.

Unabhängig davon, ob die Kindle Paperwhites während der Aktionszeit rabattiert werden oder nicht, ist es auch möglich, dass Zubehör wie Hüllen und Taschen im Angebot sind. Vielleicht kannst du dir also ein Bundle kaufen.

Gründe zu kaufen

(Image credit: Future)

Der Hauptgrund, den neuen Kindle Paperwhite zu kaufen, liegt auf der Hand: Du bekommst ihn sofort. Du musst nicht einen Monat warten, sondern kannst ihn schon in ein paar Tagen bekommen (oder an einem Tag, wenn du Prime hast und am richtigen Ort wohnst).

Du müsstest nicht lange warten, bis du deine Füße in flauschige Socken steckst, an einer Tasse mit warmer Schokolade nippst, ein Feuer oder eine andere Wärmequelle suchst (Haustiere eingeschlossen) und eine gute Lektüre genießt.

Wenn du es dir also gemütlich machen willst, solltest du auch bedenken, dass Angebote, ehrlich gesagt, unwahrscheinlich sind - du könntest am Ende umsonst warten.

Und schließlich droht auch immer das Schreckgespenst der Lieferengpässe. Bei Amazon-Produkten ist das oft nicht der Fall, aber die Tech-Branche ist immer häufiger davon betroffen. Es gibt einen Mangel an Bauteilen für Gadgets, d.h. wenn ein Produkt sehr beliebt ist, kann es sein, dass es eine Zeit lang schwer zu bekommen ist.

Wenn du jetzt kaufst, musst du nicht ewig warten, falls es zu Lieferschwierigkeiten kommt.