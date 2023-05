So stellst du dir den perfekten Gaming-PC zusammen

Für viele begeisterte Gamer gibt es kaum etwas Besseres, als einen maßgeschneiderten Gaming-PC, der alle Wünsche und Anforderungen erfüllt. Doch der Zusammenbau eines solchen PCs kann eine entmutigende Aufgabe sein, besonders wenn man nicht genau weiß, welche Komponenten man auswählen sollte.

In diesem Artikel werden wir einen Blick darauf werfen, wie man den perfekten Gaming-PC zusammenstellt. Wir werden einige wichtige Faktoren betrachten, die bei der Auswahl der Komponenten berücksichtigt werden sollten, sowie einige Empfehlungen für die besten Optionen auf dem Markt geben.

Egal, ob du ein ehrgeiziger E-Sport-Spieler oder ein begeisterter Gamer bist, der ein unglaubliches Erlebnis auf höchster Qualität sucht, wir haben die Antworten, die du brauchst, um deinen perfekten Gaming-PC zu bauen.

Wie viel Geld sollte man für einen guten Gaming-PC ausgeben?

Das richtige Budget für einen Gaming-PC hängt grundsätzlich von drei Faktoren ab: Deinem eigenen Budget, den gewünschten Leistungsumfang und dem geplanten Verwendungszweck des PCs. Grundsätzlich ist es etwas günstiger, wenn du die Komponenten einzeln kaufst und selbst im PC-Gehäuse verbaust, allerdings ist das auch mehr Aufwand, als wie wenn du zum Beispiel einen kompletten Gaming PC auf Rechnung kaufen (Öffnet sich in einem neuen Tab) würdest.



Im Allgemeinen solltest du zwischen 800 und 1500 Euro einplanen, wenn du einen Gaming-PC von Grund auf neu aufbauen möchtest. Bedenke, dass Grafikkarte und Prozessor im Allgemeinen die teuersten Komponenten sind und schon kleine Leistungssteigerungen bei diesen Komponenten einen großen Preisunterschied ausmachen können.



Wenn du bereit bist, mehr Geld auszugeben, gibt es auch teurere Optionen. High-End-Gaming-PCs können leicht mehrere tausend Euro kosten und bieten eine extrem hohe Leistung für anspruchsvolle Anwendungen wie Virtual-Reality-Spiele.

Welche Komponenten sind wichtig für einen Gaming-PC?

Die wichtigsten Komponenten in einem Gaming PC sind:

Prozessor: Das Herzstück des PCs, auch CPU (Central Processing Unit) genannt, bestimmt die Leistung des Systems. Er sollte möglichst leistungsstark sein, damit er alle Anforderungen anspruchsvoller Spiele erfüllt.

Motherboard: Das Motherboard verbindet alle anderen Komponenten miteinander und stellt sicher, dass alles reibungslos funktioniert. Der Arbeitsspeicher (RAM) ist für den Zugriff auf Daten verantwortlich und beeinflusst direkt die Geschwindigkeit des PCs.

Arbeitsspeicher (RAM)

Grafikkarte: Die Grafikkarte ist für die Darstellung von Bildern verantwortlich und sollte daher möglichst leistungsstark sein.

Festplatte: Auf der Festplatte werden alle Spieldateien, Treiber und das Betriebssystem gespeichert. Je schneller die Datenübertragung der Festplatte ist, umso schneller ist auch der Zugriff auf die entsprechenden Daten, was Ladezeiten und Programmstarts verkürzen kann.

Welche Grafikkarte und Prozessor sind ideal für Gaming?

Eine der wichtigsten Entscheidungen, die du treffen musst, wenn du einen Gaming-PC zusammenstellst, ist die Wahl der richtigen Grafikkarte und des Prozessors. Eine leistungsstarke Grafikkarte und ein schneller Prozessor können den Unterschied zwischen einem flüssigen und einem ruckelnden Gameplay ausmachen.



Die Grafikkarten mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis sind unserer Meinung nach derzeit die NVIDIA GeForce RTX 30-Serie und die AMD Radeon RX 6000-Serie. Die RTX 3080 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und die RX 6800 XT (Öffnet sich in einem neuen Tab) gehören zu den leistungsstärksten Optionen auf dem Markt und bieten eine fantastische Leistung bei anspruchsvollen Spielen. Wenn du weniger ausgeben möchtest, sind die RTX 3060 und die RX 6700 XT auch gute Optionen.



Bei den Prozessoren gibt es eine große Auswahl an Optionen, aber die AMD Ryzen 5000-Serie und die Intel Core i9-Serie sind die derzeit besten. Der Ryzen 9 5900X (Öffnet sich in einem neuen Tab) und der Core i9-11900K bieten eine hervorragende Leistung bei anspruchsvollen Spielen und sind ideal für den Einsatz in Gaming-PCs. Wenn du jedoch ein begrenztes Budget hast, ist der Ryzen 5 5600X oder der Core i5-11600K eine gute Wahl.



Letztendlich hängt die Wahl der idealen Grafikkarte und des Prozessors für Gaming von deinen individuellen Bedürfnissen ab. Wenn du anspruchsvolle Spiele spielst oder andere anspruchsvolle Anwendungen ausführst, solltest du in leistungsstarke Komponenten investieren, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.

Wie viel RAM sollte der Computer haben, um die neuesten Spiele zu spielen?

RAM ist ein weiterer wichtiger Faktor, wenn es um Gaming geht, da er die Anzahl der gleichzeitig ausgeführten Prozesse beeinflusst und somit einen großen Einfluss auf die Leistung hat. Die Menge an benötigtem RAM hängt jedoch von den spezifischen Anforderungen des Spiels und dem Rest deiner Hardware ab.



Für die meisten aktuellen Spiele sind 8 GB RAM Minimum, um flüssiges Gameplay zu gewährleisten. Für moderne Spiele lohnt es sich jedoch fast immer 16 GB oder sogar 32 GB RAM im Rechner zu haben.



Auch die Geschwindigkeit des RAM ist nicht unwichtig, da diese einen erheblichen Einfluss auf die Leistung hat. Wenn du einen Gaming-PC zusammenstellst, solltest du mindestens DDR4-RAM mit 3000 MHz wählen. Wenn dein Budget es zulässt, ist es jedoch besser, RAM mit einer höheren Geschwindigkeit zu wählen, um die Leistung weiter zu verbessern.

Wie viel Speicherplatz benötigt man für die neuesten Spiele?

Die Größe moderner Spiele ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen, und es ist nicht ungewöhnlich, dass einige Titel mehrere Dutzend Gigabyte an Speicherplatz benötigen. Für die meisten aktuellen Spiele solltest du mindestens 50 GB freien Speicherplatz auf deiner Festplatte haben, aber es ist ratsam, mehr Platz zur Verfügung zu haben, um zukünftige Spiele zu installieren.



Einige der neuesten und anspruchsvollsten Spiele können jedoch mehr als 100 GB oder sogar 200 GB Speicherplatz benötigen. Es ist daher wichtig, dass du bei der Auswahl deiner Festplatte genügend Speicherplatz berücksichtigst.



Nach Möglichkeit solltest du unbedingt in eine SSD-Festplatte (Öffnet sich in einem neuen Tab) investieren, um die Ladezeiten der Spiele zu reduzieren und die allgemeine Leistung zu verbessern. Eine schnelle NVMe-SSD ist die beste Wahl, wenn dein Budget es zulässt, da sie eine deutlich höhere Geschwindigkeit bietet als herkömmliche Festplatten oder SATA-SSDs.

Was muss beim Kauf eines Monitors für einen Gaming-PC beachtet werden?

Wenn du einen neuen Monitor kaufen möchtest, gibt es ein paar wichtige Faktoren, auf die du achten solltest. Die Größe des Monitors ist natürlich ein entscheidender Faktor. Je größer der Monitor ist, desto mehr Sichtfeld hast du beim Zocken und desto besser kannst du auf dem Bildschirm alles erkennen.

Außerdem wird zwischen verschiedenen Arten von Monitoren unterschieden. Es gibt LCD-Monitore, LED-Monitore und OLED-Monitore mit verschiedenen Eigenschaften und Preisen.

Die Auflösung des Monitors ist entscheidend für die Bildqualität und -Größe. Je höher die Auflösung ist, desto schärfer wird das Bild auf deinem Monitor sein. Ein weiterer Faktor, den du berücksichtigen solltest, ist die Reaktionszeit des Monitors. Wenn die Reaktionszeit niedrig ist, laufen Videos und Spiele auf dem Monitor flüssiger ab.

Schließlich spielt auch der Preis eine Rolle beim Kauf eines Monitors. Je hochwertiger der Monitor ist, desto teurer wird er sein. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass der teuerste Monitor auch der beste für dich ist. Es ist wichtig, dass du deine Anforderungen und dein Budget berücksichtigst, um den perfekten Monitor für dich zu finden.