So funktionieren die Disney Plus-Filmstarts, wenn die Kinos wieder öffnen

Disney-CEO Bob Chapek hat angedeutet, wie es um die Zukunft der Kinoveröffentlichungen des Studios bestellt ist und wie sich dies auf den Premier-Access-Dienst von Disney Plus auswirken könnte.

In Anbetracht der pandemiebedingten Schließungen von Kinos auf der ganzen Welt hat sich der Mediengigant bisher für einen hybriden Release-Plan* im Jahr 2021 entschieden, bei dem einige Filme direkt auf Disney Plus veröffentlicht werden (z. B. Pixars Luca*) und andere direkt in die Kinos kommen (Shang Chi und Free Guy). Einige wenige Titel, wie Marvels Black Widow, erscheinen gleichzeitig in den Kinos und auf dem kostenpflichtigen Premier Access Service von Disney Plus.

Bei einem Auftritt bei JP Morgan deutete Chapek an, dass Disney "Flexibilität zelebrieren" will, was den Zeitpunkt und die Art und Weise betrifft, wie seine zukünftigen Produkte dem Publikum zur Verfügung gestellt werden, und fügte hinzu, dass die weltweite Erholung von der Covid-19-Pandemie - in Verbindung mit der Reaktion auf die bevorstehenden Veröffentlichungen im Jahr 2021 - die Anzahl der Filme bestimmen wird, die in einem gewissen Format in Zukunft veröffentlicht werden.

In vielerlei Hinsicht stellen die nächsten Monate also eine Probezeit für Disney dar. Chapek betonte jedoch die Vorteile von Kinoveröffentlichungen gegenüber dem direkten Streaming, obwohl er klarstellte, dass die zukünftige Strategie des Unternehmens weitgehend von der Bereitschaft des Publikums abhängt, in die Kinos zurückzukehren.

"Kinoveröffentlichungen sind für uns eine sehr gute Sache, weil sie uns helfen, unsere Franchises aufzubauen", sagte er, "aber wir sehen ein gewisses Zögern, auf eine Weise zurückzukehren, die alles andere als normal ist."

Können wir also erwarten, dass Hybrid-Veröffentlichungen auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden? "Es ist wirklich schön, den Verbrauchern eine gewisse Flexibilität zu geben", erklärte Chapek, "ob wir nun ein exklusives Kino-Fenster mit einem ziemlich dramatisch verkürzten Zeitfenster zwischen dem ersten und dem zweiten Angebot anstreben, oder ob wir ein Kino plus Premier Access in Betracht ziehen, oder ob wir etwas direkt in unseren Service aufnehmen wollen."

Was die Art und Weise betrifft, wie Disney bestimmt, welche Filme über welche Strategie veröffentlicht werden, so bestätigte Chapek, dass alles von der Größe des Titels abhängt. "Wenn es etwas wie ein Marvel-Film oder ein Lucas [Star Wars]-Film ist, etwas, das eine Menge von Etappen hat und in einer größeren Mythologie spielt, dann ist [der Kinobesuch] der Weg, den die Fans bevorzugen, um diese Filme zu konsumieren."

(Image credit: Marvel Studios)

Es ist also klar, dass Disney seine Big-Budget-Franchises für die absehbare Zukunft weiterhin im Kino veröffentlichen möchte, wenn auch mit kürzeren Veröffentlichungsfenstern und einer größeren Betonung darauf, dass diese Filme so schnell wie möglich auf Streamingdienste übertragen werden.

"Es sieht nicht so aus, als ob die Dinge wieder genau so werden, wie Disney Filme vor der Pandemie veröffentlicht hat", bestätigte Chapek, "aber die Filme werden viel schneller ankommen, und Disney Plus Premier Access könnte etwas länger bestehen bleiben, wenn sich die Verbrauchergewohnheiten ändern und es finanziell erfolgreich ist."

Und die weiteren Aussichten?

In einigen aufschlussreichen Schlussbemerkungen deutete Chapek auch die Zukunft anderer wichtiger Disney-Eigenschaften an.

Er sagte, das Unternehmen sei bereit, "Gas zu geben", um seine linearen Geschäfte wie ESPN auf ein Streaming-First-Modell umzustellen, wenn es nötig sei, obwohl er auch anmerkte, dass diese immer noch eine Menge Einkommen generieren, die helfen, Disneys Streaming-Angebote zu finanzieren.

Chapek bestätigte auch Disneys Absicht, seine Themenparks mit dem Streaming-Geschäft zu integrieren und sagte, dass das Unternehmen, sobald die Parks wieder geöffnet sind, "aggressiv vorgehen" wird, um die beiden miteinander zu verbinden - was auch immer das bedeuten mag.

Im Wesentlichen hat Disney also große Pläne für die Zukunft seiner Unterhaltungsangebote - wann diese Pläne umgesetzt werden, hängt jedoch vom Publikum und dem Tempo der Pandemie-Erholung ab.

* Link englischsprachig