SnapGPT ist jetzt da! Du kannst jetzt ChatGPT direkt über Snapchat nutzen

Snap, das Unternehmen hinter Snapchat, hat angekündigt, dass sein anpassbarer My AI-Chatbot jetzt allen Nutzern innerhalb der App zur Verfügung steht. Früher war die Funktion nur für zahlende Snapchat+ Abonnenten verfügbar und wurde vom unglaublich beliebten AI-Chatbot ChatGPT betrieben.

Das neue Tool (Öffnet sich in einem neuen Tab) bietet Empfehlungen, beantwortet Fragen und hilft dir dabei, in Sekundenschnelle Pläne zu machen. Du kannst den Chatbot in Gespräche mit deinen Freunden einladen, indem du "@MyAI" erwähnst. Du kannst ihm aber auch einen Namen geben und ihm ein individuelles Bitmoji-Avatar geben, um ihn persönlicher zu gestalten und deinem eigenen Bot ein Gesicht zu geben.

Was kann dieser Snapchat-Bot tun? Nun, angesichts der vielen Beispiele dafür, dass ChatGPT insbesondere in Microsofts Bing-Suchmaschine aus den Fugen gerät, hat Snapchat sehr weise einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Möglichkeit einer existenziellen Krise (Öffnet sich in einem neuen Tab) mitten in deinen Gesprächen zu vermeiden.

Der Bot wurde jedoch hauptsächlich eingesetzt, um dir bei der Planung deines sozialen Lebens zu helfen. Anstatt Snapchat zu verlassen, um in einer anderen App nach Restaurant- oder Konzertzeiten, Richtungen und Ideen für einen günstigen Tagesausflug zu suchen, kannst du den Bot in den Chat einladen und eine Dreierkonversation führen. Du, deine Freunde und der Bot können einen ganzen Ausflug planen, ohne die Snapchat-App verlassen zu müssen.

(Image credit: Snapchat)

Neuer Buddy freigeschaltet!

Die Tatsache, dass man das Ding voll anpassen kann, wird sicher die jüngere Generation ansprechen, die den Bot viel lockerer als die meisten anderen Menschen nutzen wird (und die ja auch die Haupt-Zielgruppe von Snapchat ist). Das ist definitiv eine kinderfreundliche und alltagstaugliche Version von ChatGPT und eine der weniger aufdringlichen Integrationsmöglichkeiten für Nutzer.

Abgesehen von der einfachen Event-Planung scheint der Bot in der App nicht viel mehr zu können. Aber ich kenn meine Gen-Z-Kollegen - wir werden bestimmt kreativ werden und verrückte Wege finden, um den Bot in unseren Alltag zu integrieren, selbst wenn das bedeutet, dass wir das Ganze zum Meme machen und ein paar Lacher abgreifen.

Hoffentlich nehmen sich andere Social-Media-Apps, die ChatGPT in ihre Benutzeroberfläche einbauen wollen, ein Beispiel an Snapchat und gehen nicht so aufdringlich vor, damit wir selbst entscheiden können, ob und wann wir mit dem Chatbot interagieren wollen.