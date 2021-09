Samsung Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic im Vergleich: Welche neue Smartwatch ist die richtige für dich?

Die Samsung Galaxy Watch 4 und die Samsung Galaxy Watch 4 Classic sind wohl die beiden spannendsten Smartwatches, die seit Jahren auf den Markt gekommen sind - vor allem für alle, die keine Apple Watch haben wollen.

Mit einem neuen Chipsatz, einem neuen Betriebssystem und neuen Gesundheitsfunktionen gibt es hier viel Neues, aber die beiden Wearables haben auch die meisten der gleichen Hauptfunktionen.

Wie entscheidest du dich also für eines der beiden? Das ist der Punkt, an dem dieser Artikel ansetzt. Wir haben die Samsung Galaxy Watch 4 und die Galaxy Watch 4 Classic miteinander verglichen, damit du genau sehen kannst, was gleich ist und was nicht.

Samsung Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic im Vergleich: Design

Die Samsung Galaxy Watch 4 und die Galaxy Watch 4 Classic haben eine Menge gemeinsam, aber eine Sache, in der sie nicht übereinstimmen, ist das Design.

Die Galaxy Watch 4 ist eine schlanke, kompakte Smartwatch, die 40,4 x 39,3 x 9,8 mm misst und 26 g wiegt (ohne Armband), wenn du dich für das 40 mm Modell entscheidest, und 44,4 x 43,3 x 9,8 mm und 30 g (ohne Armband), im Falle der 44 mm Version.

In beiden Varianten erhältst du ein Wearable mit einem Aluminiumgehäuse, schlanken Einfassungen und einer Auswahl an schwarzen, grünen, silbernen oder roségoldenen Farben für das Gehäuse - wobei nicht alle Farben in beiden Größen erhältlich sind.

Die Samsung Galaxy Watch 4 Classic hat eine große, drehbare Lünette (Image credit: Future)

Die Samsung Galaxy Watch 4 Classic ist deutlich größer: 41,5 x 41,5 x 11,2 mm und 47 g (ohne Armband) bei der 42-mm-Variante, oder 45,5 x 45,5 x 11,0 mm und 52 g (ohne Armband) bei der 46-mm-Version.

Sie ist vor allem deshalb größer und schwerer, weil sie eine drehbare Lünette um den Rand des Bildschirms hat. Das ist praktisch für die Navigation der Uhr und verleiht ihr ein edleres Design, während die Standard Galaxy Watch 4 sportlicher ist und eine virtuelle Lünette für die Navigation verwendet.

Die Galaxy Watch 4 Classic ist ebenfalls aus Edelstahl statt aus Aluminium gefertigt und ist wahlweise in Schwarz oder Silber erhältlich. Beide Uhren sind mit einer großen Auswahl an Armbändern erhältlich und beide sind nach IP68 für Wasser- und Staubdichtigkeit zertifiziert.

Samsung Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic im Vergleich: Display

Du könntest annehmen, dass die Samsung Galaxy Watch 4 Classic aufgrund ihrer Größe auch ein größeres Display hat, aber das wäre falsch. Wie bereits erwähnt, scheint die zusätzliche Größe auf die Lünette und das allgemeine Design zurückzuführen zu sein, während das Display selbst bei beiden Modellen die gleiche Größe hat.

Die kleinere Version hat ein 1,2 Zoll großes, kreisrundes Super AMOLED Display mit 396 x 396 Pixeln, während die größeren Modelle ein 1,4 Zoll 450 x 450 Pixel großes Display haben.

Die Standard Galaxy Watch 4 hat einen härteren Bildschirm (Image credit: TechRadar)

Interessanterweise ist die Standard-Samsung Galaxy Watch 4 in einer Hinsicht im Vorteil, denn ihr Display ist durch Gorilla Glass DX+ geschützt, während die Galaxy Watch 4 Classic mit Gorilla Glass DX auskommt.

Ersteres bietet eine bessere Kratzfestigkeit und wurde vielleicht eingebaut, um mit der sportlichen Natur der Galaxy Watch 4 übereinzustimmen, was bedeuten könnte, dass Samsung hier einer möglichen höheren Abnutzung entgegen wirken möchte.

Samsung Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic im Vergleich: Spezifikationen und Funktionen

Es gibt keinen wirklichen Unterschied zwischen der Samsung Galaxy Watch 4 und der Samsung Galaxy Watch 4 Classic, wenn es um Spezifikationen und Funktionen geht.

Beide verfügen über einen neuen Exynos W920 Chipsatz, gepaart mit 1,5 GB RAM und 16 GB Speicherplatz, beide laufen mit Wear OS 3 mit einem angepassten Samsung Overlay namens One UI Watch 3 und beide verfügen über GPS, NFC und einen neuen 3-in-1 Sensor zur Messung von Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt und Körperzusammensetzung.

In der Tat sind alle Gesundheits- und Fitnessfunktionen identisch, einschließlich der Trainingsmodi, des Schlaftrackings und des Vorhandenseins eines EKGs (Elektrokardiogramms).

Die meisten Spezifikationen und Funktionen sind bei beiden Modellen identisch (Image credit: Future)

Die Akkugröße ist ebenfalls identisch, unterscheidet sich aber zwischen der kleinen und der großen Version der beiden Uhren. Die kleine Version hat einen 247mAh-Akku, während das große Modell einen 361mAh-Akku beinhaltet.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Galaxy Watch 4 und die Galaxy Watch 4 Classic die gleiche Bildschirmgröße haben, ist davon auszugehen, dass die Akkulaufzeit bei den beiden großen und den beiden kleinen Modellen mehr oder weniger identisch sein wird, auch wenn es Unterschiede zwischen den beiden Größen gibt.

Samsung Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic im Vergleich: Preis

Der Preis ist ein weiterer großer Unterschied zwischen den beiden Uhren. Die Samsung Galaxy Watch 4 beginnt bei 269 € (UVP), online ist sie bereits ab 249 € zu finden. Das ist der Preis für das 40-mm-Bluetooth-Modell, während das LTE-Modell mit 319 € zu Buche schlägt.

Wenn du ein 44mm Modell bevorzugst, kostet es 299 € mit Bluetooth oder 349 € mit 4G.

Die Samsung Galaxy Watch 4 Classic ist allerdings teurer, mit einem Startpreis von 369 € für ein 42mm Modell, der auf 419 € steigt, wenn du LTE möchtest. Für das 46-mm-Modell sind es 399 € oder 449 € für reines Bluetooth bzw. LTE.

Die Standard Galaxy Watch 4 ist deutlich günstiger als die Classic (Image credit: TechRadar)

Zusammenfassung

Die Hauptunterschiede zwischen der Samsung Galaxy Watch 4 und der Galaxy Watch 4 Classic sind, dass das Classic Modell ein größeres, schwereres Gehäuse hat, in einem anderen Material (Edelstahl) verkleidet ist, eine drehbare Lünette und einen höheren Preis hat.

Auch die verfügbaren Farben unterscheiden sich, wobei die Standard-Galaxy Watch 4 mehr Optionen zur Auswahl bereithält und die Standard-Uhr auch etwas mehr Schutz für das Display bietet.

Alles in allem ist die Samsung Galaxy Watch 4 eine schlankere, sportlichere und erschwinglichere Option, während die Samsung Galaxy Watch 4 Classic eine hochwertigere und wohl auch stylischere Wahl ist - aber ihre Sperrigkeit und ihr Preis werden nicht für jeden etwas sein.

Da die technischen Daten, das Betriebssystem und die Fitness-Funktionen bei beiden Modellen gleich sind, solltest du mit beiden Varianten das gleiche Erlebnis haben.