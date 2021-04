Resident Evil 4 VR für Oculus Quest 2 Trailer: erlebe diesen Klassiker in Aktion

Während alle Augen auf den neuen Trailer und die Demo zu Resident Evil 8 gerichtet waren, hatte Capcom während seines April-Streams einen besonderen Leckerbissen, um das 25-jährige Jubiläum der Spieleserie zu feiern: Resident Evil 4 VR kommt und wird den Action-Horror-Klassiker in der virtuellen Realität neu aufleben lassen.

Resident Evil 4 VR wird in Zusammenarbeit mit Facebooks Oculus Studios und Armature Studio entwickelt, und wir wissen zumindest, dass es für Oculus Quest 2 Headsets erscheinen wird. Das ist so ziemlich alles, was wir zu diesem Zeitpunkt wissen - kein Veröffentlichungsdatum, Preis oder Kompatibilitätsinformationen - aber mehr Informationen werden in einem Oculus Gaming Showcase am 21. April auf der Oculus Facebook Seite oder auf Twitch zu sehen sein.

Basierend auf dem Vorschaumaterial wissen wir, dass du durch sehr vertraute Schauplätze aus den Dorf- und Schloss-Segmenten von Resident Evil 4 rennst, vertraute Waffen benutzt und es mit Zombies auf deiner Suche nach der Tochter des Präsidenten aufnimmst. Zusätzlich zu den Kämpfen in der Ego-Perspektive wirst du dich auch mit Rätselelementen beschäftigen (wir sehen, wie Leon eine weitere Kurbel dreht) und dein Inventar verwalten.

Bild 1 von 2 (Image credit: Capcom) Bild 2 von 2 (Image credit: Capcom)

Resident Evil: 25 und es werden immer mehr

Neben Resident Evil 8 gibt es noch ein paar weitere Ankündigungen, die während des April-Streams zum 25-jährigen Jubiläum von Resident Evil gemacht wurden.

The Resident Evil Chapter is coming soon to Dead by Daylight. Find all the REcent info here: https://t.co/YzeICW8Tw8 pic.twitter.com/4pPrTAVG7GApril 15, 2021 See more

Ähnlich wie die bereits angekündigten Resident Evil-Inhalte für The Division 2, bekommt auch das beliebte 4v1-Multiplayer-Spiel Dead By Daylight im Juni ein eigenes Inhaltspaket der berühmten Survival-Horror-Serie. Es ist noch unklar, welches der vielen beliebten Monster als Killer auftreten wird, aber wir haben einen Verdacht, wenn man bedenkt, dass der Co-Antagonist von Resident Evil 8, Lady Dimitrescu, so begeistert aufgenommen wurde.

Im April-Stream wurde auch ein weiterer Trailer zu Resident Evil Infinite Darkness gezeigt, einer originalen Anime-Serie, in der Leon und Claire einen weiteren Ausbruch überleben - dieses Mal im Weißen Haus.