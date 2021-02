PS5-Exclusive Ratchet and Clank: Rift Apart hat ein Erscheinungsdatum

Insomniac Games hat endlich das Erscheinungsdatum für Ratchet and Clank: Rift Apart – bekannt gegeben und das liegt gar nicht so weit in der Zukunft.

In einem Beitrag im offiziellen PlayStation-Blog kündigt Creative Director von Insomniac Games, Marcus Smith, an, dass der PS5-Exklusivtitel am 11. Juni 2021 erscheint.

Um deine Erinnerung aufzufrischen, ist hier nochmal der Trailer:

Power der PS5 komplett ausreizen

(Image credit: Insomniac Games)

Ratchet & Clank: Rift Apart wurde erstmals beim PlayStation 5-Showcase im Juni 2020 mit einem Trailer vorgestellt, der wirklich gezeigt hat, was wir von der neuen PlayStation erwarten können – abgesehen von einem Release-Fenster von 2021 gab es aber kein konkretes Erscheinungsdatum.

Der Mix aus Third-Person-Shooter, Platformer und Adventure soll verbesserte Beleuchtung, Raytracing und einen 60-FPS-Performance-Modus bekommen. Außerdem wird die schnelle SSD der PS5 genutzt, um Spieler nahtlos von Spielwelt zu Spielwelt zu werfen.

Was den Inhalt angeht, so wirst du erstmals auch einen neuen weiblichen Lombax spielen, ein großes Waffenarsenal benutzen und allen voran den Rift Tether benutzen können, mit dem du Ratchet und Clank durch die verschiedenen Anomalien hindurch bewegen kannst.

Abgesehen vom Release-Termin hat Insomniac Games außerdem angekündigt, dass Vorbestellungen ab sofort möglich sind. Dafür gibt es dann, wie so oft, ein paar Sachen als Vorbestellerbonus.