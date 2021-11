Pokémon Diamant und Perl Remakes sind der zweitgrößte Launch der Switch in Japan

Die Verkaufszahlen von Pokemon Brillant Diamant und Perlglanz liegen in Japan nach drei Tagen an zweiter Stelle hinter denen von Animal Crossing: New Horizons.

Wie NintendoLife berichtet, haben sich Pokemon Brilliant Diamond und Shining Pearl laut neuen Verkaufsdaten der japanischen Publikation Famitsu in den ersten drei Verkaufstagen rund 1,395 Millionen Mal verkauft. Damit sind die beiden Remakes die am zweitschnellsten verkauften Nintendo Switch-Spiele aller Zeiten in Japan, hinter Animal Crossing: New Horizons, das mit über 1,880 Millionen Verkäufen in drei Tagen absolut dominierte.

Wenn du jemals geglaubt hast, dass die Verkaufszahlen von Pokemon rückläufig sind, beweist dies das Gegenteil, zumindest in Japan. Interessanterweise haben Die Remakes von Diamant und Perl die ersten drei Verkaufstage von Pokemon Diamant und Perl, die damals auf dem Nintendo DS insgesamt 1,586 Millionen Mal verkauft wurden, noch nicht übertroffen.

Die beiden Remakes haben jedoch Pokemon Schwert und Schild überflügelt. Die beiden letzten Originalspiele der Pokemon-Franchise konnten in den ersten drei Verkaufstagen in Japan zusammen 1,364 Millionen Exemplare verkaufen und lagen damit nur etwa 30.000 Exemplare unter den Remakes von Diamant und Perle. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die internationalen Verkaufszahlen von Pokemon Brillant Diamant und Perlglanz im Vergleich zu Nintendos anderen Erfolgstiteln entwickeln.

Brillant Diamant und Shinig Perl sind zwar Remakes des ursprünglichen Gen 4-Spiels, aber sie bieten den Spielern auch einige brandneue Inhalte. Ramanas Park ist eine neue Kreation, die entsteht, nachdem du die Top Vier und den Champion besiegt hast, und dient als Endspielgebiet, in dem du legendäre Pokemon suchen und besiegen kannst. Wenn du nach der Krönung zum neuen Champion noch etwas Zusätzliches tun möchtest, ist das genau das Richtige.