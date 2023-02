Phillips neue OLED-TVs könnten LGs besten Gaming-TV entthronen

Philips hat soeben seine neueste Generation von OLED-Fernsehern mit zwei neuen Modellen angekündigt: den Philips OLED808, der zu einem Gaming-Kraftpaket aufgerüstet wurde und in einer neuen 42-Zoll-Größe erhältlich ist, und den High-End-Fernseher Philips OLED+908 (Bild oben), der eine bahnbrechende Helligkeit verspricht, die es mit den besten OLED-Fernsehern (Öffnet sich in einem neuen Tab) dieses Jahres aufnehmen kann.

Diese Fernseher haben ein Upgrade ihres Bildprozessors gemeinsam: Der Philips P5 der 7. Generation ist in allen drei Fernsehern enthalten. Der neue Prozessor konzentriert sich auf die Echtzeitanpassung des Bildes an die Lichtverhältnisse der Umgebung und passt die Farbtemperatur des Bildschirms an die Farbe deiner Zimmerbeleuchtung an. Das ist das gleiche Prinzip wie Apples True Tone Technologie, die in Produkten wie dem iPad Pro 12,9 Zoll (Öffnet sich in einem neuen Tab) (2022) und dem MacBook Pro 16 Zoll (2023) zum Einsatz kommt. Die Idee dahinter ist, dass das Weiß auf dem Fernseher genauso aussieht wie das Weiß im Raum um dich herum, um die Augen zu entlasten. Auch die Detailverarbeitung des neuen Chips wurde verbessert.

Neben dem neuen Prozessor haben diese Fernseher auch ein großes Upgrade ihrer Gaming-Funktionen im Vergleich zu den früheren OLED-Modellen von Philips. Sie verfügen über eine umfangreiche Checkliste von Gaming-Technologien und sind die zweiten Fernseher, die Dolby Vision Gaming in 4K 120Hz außerhalb der LG-Produktpalette bieten. Früher war dies ein Trumpf von LG, wenn es um Gaming mit der Xbox Series X ging (Öffnet sich in einem neuen Tab), aber jetzt hat Philips die Party richtig aufgemischt.

Zusätzlich zum Dolby Vision-Upgrade werden alle wichtigen Technologien für variable Bildwiederholfrequenzen (einschließlich HDMI 2.1 Standard, AMD FreeSync Premium und Nvidia G-Sync) sowie der Auto Low Latency Mode unterstützt.

Das alles entspricht im Grunde dem, was du von LG-Fernsehern bekommst, und bietet mehr Funktionen als die von Samsung oder Sony, so dass wir es hier mit neuen Optionen für alle zu tun haben könnten, die nach den besten Gaming-Fernsehern suchen. Die große Frage ist, ob Philips mehr als zwei HDMI 2.1 Anschlüsse einbauen wird - das wurde noch nicht bestätigt.

Was die Geräte von Philips über die von LG stellen könnte, wenn sie größtenteils die gleichen Funktionen haben, ist Philips' Geheimwaffe: Ambilight. Die LEDs in den Rahmen dieser Fernseher strahlen farbiges Licht, das zu dem passt, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, an die Wände um den Fernseher herum und lassen das Bild noch größer und epischer wirken.

Wir haben Ambilight ausprobiert, und obwohl es sich nach einer Spielerei anhört, ist es wirklich fantastisch. Es funktioniert sowohl bei Spielen als auch bei Filmen und könnte diese Fernseher für Gamer interessant machen, die bekanntlich alles lieben, was mit RGB-Lichtern ausgestattet ist (laut den Herstellern jedes PC-Gaming-Zubehörs).

Das ist der Philips OLED808, mit einem sehr schmalen Rahmen und einem einfachen zentralen Standfuß. (Image credit: Philips / TP Vision)

Next-gen Helligkeit

Während der OLED808 vor allem durch seine Gaming-Funktionen aufgewertet wird, erhält der OLED+908 ein wichtiges Upgrade der Bildschirmtechnologie, das Heimkino-Nerds sehr interessieren wird. Er verwendet ein neues OLED-Panel mit Micro Lens Array-Technologie, die das Licht der Pixel direkter auf dich fokussiert, so dass weniger Licht verschwendet wird und höhere Helligkeitswerte erzielt werden.

Philips spricht von einer potenziellen HDR-Spitzenhelligkeit von 2.100 nits, was eine enorme Verbesserung gegenüber allen bisher veröffentlichten OLED-Fernsehern wäre - und sogar noch besser als die Helligkeit des Next-gen QD-OLED-Bildschirms, den wir mit dem Samsung S95C bekommen..

Dieses neue Panel ist im Wesentlichen dasselbe, das auch im LG G3 (LG spricht allerdings von "Light Control Architecture" und nicht von "Micro Lens Array") und im Panasonic MZ2000 (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu finden ist.

Es wird ein interessanter Kampf zwischen Philips und den beiden oben erwähnten Fernsehern im Jahr 2023 - alle verwenden dasselbe Panel von LG Display, aber Philips hat bewiesen, dass es in der Lage ist, aus denselben OLED-Panels eine wirklich beeindruckende Helligkeit herauszuholen, während Panasonic mit seiner Wärmemanagement-Technologie die Helligkeit auf ein klassenführendes Niveau bringen konnte.

Wir erwarten nicht, dass 2.100 cd/m² für diesen Fernseher typisch sind - vielleicht in seinem hellsten Modus in einem kleinen Fenster. Aber wenn er in einem akkuraten, filmfreundlichen Modus auch nur in die Nähe von 1.500 nits kommt, wäre das bahnbrechend.

Wie beim Panasonic MZ2000 legt Philips auch hier den Schwerpunkt auf Audio und sorgt dafür, dass der OLED+807 nicht nur in Sachen Bild, sondern auch in Sachen Ton zu den besten Fernsehern gehört: Der Fernseher verfügt über ein 3.1-Kanal-Soundsystem von Bowers & Wilkins, das unten in einer dünnen Leiste untergebracht ist.

Wir erwarten, dass der OLED808 in den nächsten Monaten und der OLED+908 später im Jahr erhältlich sein wird. Über die offiziellen Preise ist noch nichts bekannt, aber sie dürften in etwa auf dem Niveau der entsprechenden Modelle von Philips aus dem letzten Jahr liegen, die du unten findest. Basierend darauf werden diese Fernseher mit Sicherheit zu den besten gehören, die dieses Jahr erhältlich sind (Öffnet sich in einem neuen Tab).