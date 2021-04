Outriders Inventar Wipe Bug bleibt unbehoben - und eine ernsthaft beängstigende Perspektive

Ein Outriders-Bug, der dein Inventar löschen kann, ist immer noch nicht behoben. Beschwerden von frustrierten Spielern, die von diesem beunruhigenden Fehler betroffen sind, strömen immer noch über verschiedene Online-Foren herein.

Der "lose all your gear"-Bug ist einer der am meisten gefürchteten Bugs in Spielen - neben anderen Juwelen wie dem "corrupted save" - und er führt dazu, dass jetzt mit einiger Regelmäßigkeit Beiträge auf Reddit auftauchen.

Wie von PC Gamer hervorgehoben, beschwerte sich AJacks 28: "Also, gestern habe ich mit Freunden gespielt und wurde mit einem Verbindungsfehler rausgeschmissen. Ich habe mich wieder eingeloggt, und mein Inventar ist komplett weg, sogar Dinge, die ich ausgerüstet hatte."

In einem neueren Beitrag von Qwallas heißt es: "Mein Spiel stürzte während einer Expedition ab, lud das Spiel [und] es stürzte ab, als ich mich einloggte. Nachdem ich mich erfolgreich eingeloggt hatte, war mein ganzes Inventar weg. Pls fix this bug." Der Spieler fügt hinzu: "Wenn die Entwickler diesen Fehler nicht beheben [und] mein ganzes Inventar wiederherstellen, bin ich fertig mit dem Spiel."

Andere Leute melden sich in diesen Threads und anderswo, zusammen mit dem Square Enix-Thread zu bekannten Problemen, und sagen alle, dass sie das gleiche Schicksal erlitten haben. Eine andere Variante des Bugs scheint zu sein, dass die Primärwaffe verschwindet und der Slot unbrauchbar wird (ein Gremlin, der angeblich geheilt werden kann, indem man zu seiner Sekundärwaffe wechselt und die Munition entleert, so dass sie automatisch zur Primärwaffe wechselt). In einigen Fällen werden auch Auszeichnungen gelöscht.

Wipeout-Uhr

Also, was ist hier los? Wie im Thread zu den bekannten Problemen deutlich gemacht wird, ist das Löschen des Inventars ein Problem, das die Entwickler "im Auge behalten", und das jüngste Update, das während des Startwochenendes veröffentlicht wurde, vermerkt: "Wir diskutieren derzeit die bestmöglichen Wege, um dieses Problem zu lösen und sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, allen Betroffenen zu helfen. Im Moment konzentrieren wir uns darauf, die Server zu stabilisieren, was diese Probleme am ersten Wochenende reduzieren sollte.

"Sobald das erledigt ist, hoffe ich, Neuigkeiten über die Art und Weise mitteilen zu können, wie wir die Spieler wieder auf die Beine bringen wollen."

Das Problem ist natürlich, dass einige Spieler effektiv in der Schwebe sein werden und das Spiel nicht spielen wollen, bis eine Lösung vorgeschlagen oder implementiert wurde.

Die Entwickler schreiben weiter: "Wir überlegen immer noch, ob der beste Weg eine Eins-zu-eins-Methode des Kundensupport-Teams wäre (was vielleicht genauer wäre, aber viel länger dauern würde und bei vielen Fällen vielleicht nicht machbar ist), oder ob wir (wie bisher) ein massenhaftes, einmaliges Wiederherstellungs-Event über unser Backend durchführen können."

Was hier besonders besorgniserregend ist, ist, dass einige Spieler glauben, dass dies bei immer mehr Leuten passiert, und wie PC Gamer betont, ist es ein Glitch im Spiel, der scheinbar schon vor dem Launch in der Demo auftrat.

Es gibt noch keinen konkreten Zeitrahmen, wann oder wie der Fehler behoben werden könnte, aber wir können die Daumen drücken, dass wir bald ein weiteres offizielles Update bekommen.

Die einzige mögliche Abhilfe, die von den Spielern vorgeschlagen wurde, ist die Vermeidung von Koop-Spielen, da es scheint, dass dieser spezielle Bug (hoffentlich) nicht auftritt, wenn man ein einsamer Wolf ist (man sollte das aber mit Vorsicht genießen).