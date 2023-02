OnePlus: Neue Earbuds sehen identisch wie ihr Vorgänger aus

Neue Details über die kommenden OnePlus Nord Buds 2 sind bekannt geworden – und bis jetzt scheinen die Unterschiede zu ihren Vorgängern nur oberflächlich zu sein. Die originalen OnePlus Nord Buds können nicht mit den besten True-Wireless-Kopfhörern mithalten, aber sie wollen auch nicht überragend sein. Stattdessen sollen sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten – und das tun sie auch: Sie bieten einen soliden Klang und eine beeindruckende Akkulaufzeit für einen relativ niedrigen Preis von 49 Euro, weshalb sie im Test unserer UK-Kollegen mit viereinhalb Sternen bewertet wurden.

Auch wenn sie klanglich nicht mit den Sony WF-1000XM4 mithalten können, freuen wir uns über die Pläne von OnePlus, den Nachfolger OnePlus Nord Buds 2 zu veröffentlichen. Details, die in einem Zulassungsantrag in den USA aufgetaucht sind, deuten jedoch darauf hin, dass es sich nicht um ein großes Upgrade handeln wird – zumindest was den Akku betrifft.

Aus den Dokumenten, die bei der Federal Communications Commission (FCC) eingereicht wurden, geht hervor, dass die OnePlus Nord Buds 2 mit einem 41mAh-Akku ausgestattet sein werden und dass das Ladecase eine 480mAh-Zelle enthalten wird – beides die gleiche Größe wie bei den ursprünglichen Nord Buds. Das ist sicherlich nicht das Ende der Welt – die Akkulaufzeit der ersten Nord Buds von OnePlus war eine ihrer besten Eigenschaften – aber wir freuen uns immer, wenn Nachfolgeprodukte eine Verbesserung gegenüber dem Vorgänger bieten.

OnePlus Nord Buds 2: Gibt es überhaupt Änderungen?

Ein Auszug aus dem FCC-Antrag (Image credit: OnePlus)

Ein weiterer kleiner Kritikpunkt ist, dass das Ladecase der Nord Buds 2 genauso sperrig zu sein scheint wie das des Originals. Wir hätten uns für die neuen Nord Buds ein schlankeres Gehäuse gewünscht, das sich leichter in eine Tasche stecken lässt, aber das scheint nicht der Fall zu sein.

Die einzige Änderung, die bekannt wurde, ist, dass die Nord Buds 2 ein leicht verändertes Design haben werden. Auf den Bildern im FCC-Antrag ist zu erkennen, dass die Buds 2 im Gegensatz zu den ursprünglichen Nord Buds keinen Stiel haben - stattdessen haben sie einen kreisförmigen Knubbel an der Unterseite.

Da dieser Antrag eingereicht wurde, wird es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern, bis wir mehr über die Nord Buds 2 erfahren. Wenn sich jedoch der Preis und die Audioqualität gegenüber den Vorgängern nicht verbessern, werden wir eher die Original-Kopfhörer weiterhin empfehlen – vor allem, wenn sie bei der Markteinführung der neuen Kopfhörer im Preis gesenkt werden.

Falls du dich dafür interessierst, wie andere OnePlus-Produkte bei uns abschneiden, kannst du dir gerne unsere ausführlichen Testberichte zu den OnePlus Buds Pro 2 oder dem neuen OnePlus 11 (das derzeit leider nur über Umwege in Deutschland erhältlich ist) durchlesen.