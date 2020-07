OnePlus Concept One Smartphone hat "unsichtbare" Kameras

Wir wussten bereits, dass wir das OnePlus Concept One Smartphone auf der CES 2020 sehen würden, und jetzt wissen wir, was sein Herzstück sein wird - versteckte Kameras.

Der chinesische Handy-Hersteller hat vor der offiziellen Enthüllung in Las Vegas am 07. Januar auf Twitter ein Teaser-Video veröffentlicht, was die neue Technologie in Aktion zeigt.

Laut Wired verwendet das OnePlus Concept One elektrochromes Glas. Dabei handelt es sich um ein elektronisch tönbares Glas, das die Linsen der Kamera hinter der bündigen Glasrückseite des Mobiltelefons verbergen kann und das Trio der Sensoren nur dann sichtbar macht, wenn sie in Gebrauch sind.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctnJanuary 3, 2020