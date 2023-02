Ohren auf: Das ist der neue Samsung Galaxy S23-Klingelton, den du bald überall hören wirst

Die Leaks zum Samsung Galaxy S23 (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben schon viel über das kommende Smartphone-Flaggschiff verraten, aber ein wichtiges neues Detail wurde jetzt offiziell gemacht: Samsung hat den neuen Klingelton "Over the Horizon" für die S23-Serie enthüllt.

Diese offizielle Melodie für die Samsung Galaxy S-Serie wird jedes Jahr neu interpretiert. Dieses Mal wurde er von Yaeji komponiert, einem koreanisch-amerikanischen DJ und Produzenten, der die Welten von Pop, House und Hip-Hop miteinander verbindet.

Wie du unten hören kannst, ist der neue Song ein sehr retro-angehauchtes Stück Lo-Fi-Liebe - oder vielleicht eine Enttäuschung im Vergleich zu den "Meisterwerk-Versionen von 2015-2022", wie ein YouTube-Kommentator es ausdrückte. Du kannst es nicht allen recht machen.

Der neue Klingelton, den du sicher bald in einem Zug in deiner Nähe hören wirst, ist auf jeden Fall eine Abwechslung zu den Piano-Jazz-Klängen der S22-Version vom letzten Jahr. Samsung sagt, dass der Remix im Nintendo-Stil "die universellen Gefühle von Hoffnung und Freude hervorruft", auch wenn die ersten Reaktionen nicht ganz so positiv ausfallen wie diese Beschreibung.

Uns gefällt es - und wenn du auf Lo-Fi-Pop, Retro-Synthesizer und Stop-Motion-Animationen stehst, könnte das offizielle Video unten der richtige Soundtrack sein, um dich auf Samsungs Unpacked-Event zu begleiten, über das wir natürlich berichten werden.

Samsungs "Over the Horizon"-Theme geht auf das Samsung Galaxy S2 aus dem Jahr 2011 zurück - und auch wenn einige die Augen über das Konzept von Klingeltönen als Musik verdrehen mögen, wurde die Melodie von einigen von der Kritik gefeierten Musikern neu interpretiert, darunter Jacob Collier und in diesem Jahr Yaeji.

Yaeji ist als chamäleonartiger DJ bekannt, der Elemente aus Pop, Hip-Hop und House kombiniert, was vor allem in ihrem größten Song Raingurl (83 Millionen Spotify-Plays, Tendenz steigend) deutlich wird. Wie Samsung hat auch Yaeji südkoreanische Wurzeln, da sie in ihren jungen Jahren dort zur Schule ging, bevor sie in die USA zurückkehrte.

Yaejis Version von "Over the Horizon" ist auf jeden Fall unverwechselbar und verspielter als einige der letzten Samsung-Jingles, die eine ernstere, von der Natur inspirierte Stimmung verbreiteten.

Wir sind gespannt auf heute Abend und fiebern dem Launch des S23 Ultra entgegen. Du auch?