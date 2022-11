Nintendo kündigt neue Ausgabe der Indie World an

Nintendo kündigt eine weitere Ausgabe der Indie World an. Eine Live-Präsentation, in der die kommenden Indie-Spiele für Nintendo Switch vorgestellt werden. Der Livestream beginnt morgen um 18 Uhr und soll etwa 25 Minuten mit Trailern, Neuankündigungen und Updates rund um Indie-Titel beinhalten.

Seid bei der neuen Indie World-Präsentation am 9. November um 18:00 Uhr (MEZ) dabei, die etwa 25 Minuten lang Informationen zu kommenden Indie-Spielen für Nintendo Switch zeigt!Hier live ansehen: https://t.co/6p41F3KuFY pic.twitter.com/3uDlLpLkRxNovember 7, 2022

Mit welchen Titeln man bei der Präsentation rechnen kann, ist schwer zu sagen. Man munkelt, dass es eventuell Neuigkeiten zu Hollow Knight: Silksong in Form einer Demo geben könnte. Die letzte offizielle Ankündigung war ein voraussichtlicher Veröffentlichungsplan. So sollte das Metroidvania zwischen Juni 2022 und Juni 2023 offiziell erscheinen.



Viele rechnen damit, dass Devolver Digital mit von der Partie sein wird, um die Nintendo-Fans mit neuen Informationen rund um ihr Repertoire an Indie-Spielen zu versorgen. Wo dieser Publisher erwähnt wird, sind neue – und vor allem große – Ankündigungen nicht weit entfernt. Vielleicht gibt es neue Updates zu Cult Of The Lamb oder bezüglich der viel gewünschten Retail-Version von Return to Monkey Island. Was Die Indie-Entwickler mit Nintendo ausgetüftelt haben, erfahren wir nur, wenn wir fleißig morgen Abend einschalten. Wir haben uns den Termin direkt im Kalender markiert. Und das solltest du auch tun, um nichts zu verpassen.