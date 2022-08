Return to Monkey Island könnte als physische Switch-Version erscheinen

Im Nintendo eShop lässt sich derzeit eine spannende Entdeckung machen. In diesem findet man bei Return to Monkey Island gleich zwei Einträge. Einmal für eine digitale Version und weiteres Mal für eine physische Fassung (via ntower).

Das ist ziemlich ungewöhnlich, denn normalerweise können diese beiden seperaten Vermerke nur dann eingesehen werden, wenn ein Spiel entweder schon digital sowie physisch erschienen ist, oder erst in nächster Zeit in beiden Versionen auf den Markt kommt. Wie wir wissen, ist das bei Return to Monkey Island nicht der Fall.

(Image credit: Nintendo)

In Return to Monkey Island begleitest du den tollpatschigen und planlosen Pirat Guybrush Threepwood auf seinem Abenteuer durch Melee Island. Guybrush selbst fühlt sich unerfüllt, weil er die Geheimnisse der Monkey Island nie lüften konnte. Er will ein neues und episches Abenteuer erleben. Wie es sich für einen "mächtigen Piraten" nun mal gehört. Liefere dir auf vertrauten, neu geführten Inseln Wortgefechte mit alten Freunden und frischen Gesichtern. Wage dich dann auf hohe See, erkunde unbekannte Orte und arbeite dich geschickt aus misslichen Lagen heraus. Nur raffinierte Rätsel, groteske Situationen und schlagfertige Antworten trennen Guybrush vom Ruhm.



Die Vermutung groß , dass wir - eventuell zur Gamecom Opening Night Live - mit einer Ankündigung für eine phsyische Switch-Fassung rechnen können. Eine offizielle Bestätigung von Devolver Digital bleibt nämlich noch aus.