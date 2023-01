Neu zu streamen (Stand 27.01.): Diese 5 Filme/Serien kommen zu Netflix und Co.

Obwohl die Auswahl an neuen Filmen und Serien in der letzten Woche eher mau war, hat der Januar eine vielversprechendere Mischung an spannenden Neuerscheinungen zu bieten.

Tatsächlich gibt es dieses Wochenende so viele tolle neue Filme zu sehen, dass es uns schwerfällt, die Auswahl hier vernünftig zusammenzufassen. Stattdessen sagen wir einfach, dass sich Netflix-, Prime Video-, Disney Plus- und Apple TV Plus-Abonnenten in den nächsten Tagen auf eine ganze Menge freuen können.

Im Folgenden haben wir fünf der wichtigsten neuen Filme und Fernsehsendungen zusammengestellt, die du dieses Wochenende auf den Streaming-Diensten sehen kannst. Viel Spaß beim Stöbern, Leute!

Shrinking (Apple TV Plus)

Apple hofft, mit Shrinking, das ab diesem Wochenende auf Apple TV Plus ausgestrahlt wird, an seine jüngsten Erfolge im Prestige-TV anzuknüpfen.

Nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls auf Apple TV Plus ausgestrahlten Psychiatrie-Drama The Shrink Next Door. In dieser 10-teiligen Serie von Jason Segel und den Machern von Ted Lasso, Bill Lawrence und Brett Goldstein, spielt Segel den Therapeuten Jimmy, der beginnt, seine eigenen Probleme auf die seiner Patienten abzuwälzen. Harrison Ford, der 1923 sein Fernsehdebüt bei Paramount Plus gab, ist hier auch als Jimmys Praxispartner Paul zu sehen.

Die ersten beiden Episoden von Shrinking können jetzt gestreamt werden. Die restlichen acht Folgen werden bis zum 24. März wöchentlich jeden Freitag ausgestrahlt. Wir hoffen, dass die Serie einen Platz auf unserer Liste der besten Apple TV Plus Sendungen bekommt.

Jetzt auf Apple TV Plus verfügbar.

Lockwood & Co. (Netflix)

Wie unser Entertainment-Reporter Tom Power in seiner Reaktion auf den ersten Trailer bemerkte, sieht die neue Netflix-Serie Lockwood & Co. aus, als könnte sie eine gelungene Mischung aus Sherlock Holmes, Ghostbusters und Doctor Who sein.

Unter der Regie von Attack the Block-Filmemacher Joe Cornish (und produziert von seinem langjährigen Freund Edgar Wright) folgt das achtteilige übernatürliche Abenteuer – basierend auf Jonathan Strouds gleichnamiger Romanreihe – einer Gruppe begabter Teenager, die sich mit Londons unzähligen Geistern und Gespenstern anlegen.

Netflix hofft, dass Lockwood und Co. einen ähnlichen Erfolg haben wie Wednesday, der Megahit der Addams Family, der für eine zweite Staffel verlängert wurde, und nicht wie The Irregulars, eine andere Sherlock-inspirierte Gen Z-Serie, die der Streaminganbieter nach nur einer Staffel im Mai 2021 abgesetzt hat.

Jetzt auf Netflix verfügbar.

Shotgun Wedding (Prime Video)

Pitch Perfect-Regisseur Jason Moore kehrt dieses Wochenende mit Shotgun Wedding auf Prime Video auf die große (oder kleine?) Leinwand zurück.

In dieser Liebeskomödie mit Jennifer Lopez und Josh Duhamel in den Hauptrollen geht es um ein Brautpaar, dessen Hochzeit von bewaffneten Kriminellen gestürmt wird. Selbstverständlich nimmt das Paar die Sache selbst in die Hand, um ihren besonderen Tag zu retten, und die Dinge werden entsprechend hitzig (sprich: gewalttätig).

Wir erwarten nicht unbedingt, dass Shotgun Wedding in absehbarer Zeit auf unserer Liste der besten Prime Video-Filme landet, aber wenn du am Wochenende etwas Leichtes zum Anschauen suchst, kannst du mit diesem Film nicht viel falsch machen.

Jetzt auf Prime Video verfügbar.

You People (Netflix)

Der erste von vielen neuen Netflix-Filmen, die 2023 auf die Plattform kommen, ist You People, der jetzt zum Streamen verfügbar ist. Mit Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus und Co-Produzent Jonah Hill zeigt die Komödie von Blackish-Schöpfer Kenya Barris den Kampf eines jungen Paares, das seine neuen familiären Beziehungen vor dem Hintergrund der starken Generationsunterschiede meistern muss.

Kritiker haben You People als "brillant komisch, treffend und wahnsinnig klug" bezeichnet. Gut möglich also, dass er zu unserer Auswahl der besten Netflix-Filme 2023 gehört.

Jetzt auf Netflix verfügbar.

Extraordinary (Disney Plus)

Wenn du Lust auf ein Superhelden-Abenteuer hast, das kein typisches Superhelden-Abenteuer ist, dann könnte die neue Hulu-Serie Extraordinary etwas für dich sein.

Die achtteilige Serie von den Produzenten des BBC-Megahits Killing Eve handelt von Jen (Máiréad Tyers), einer 25-jährigen Frau, die sich in einer Welt zurechtfinden muss, in der jeder über 18 Jahre eine Superkraft entwickelt hat - außer ihr. Das neueste Drama von Hulu wurde von den Kritikern als "rau" und "surreal" beschrieben - Tyers' "magnetische Leistung" wurde besonders gelobt – wir sind also gespannt. Zuschauer in Deutschland können Extraordinary auf Disney Plus streamen.

Jetzt auf Disney Plus verfügbar.