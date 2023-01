Netflix setzt 1899 ab

Dark, von Jantje Friese und Baran bo Odar, war die erste deutsche Netflix-Produktion und wurde vom Publikum und den Kritikern gefeiert. Vor allem die komplexe Mystery-Handlung, die in mehreren Zeitebenen stattfindet, konnte die Leute begeistern.

Als die Köpfe hinter der Serie mit ihrem neuen Projekt um die ecke kamen, das den griffigen Namen 1899 trägt, waren die Erwartungen entsprechend groß. Die offene See, ein Geisterschiff und zahlreiche weitere offene Fragen versprachen wieder jede Menge Spannung und Rätselraten.

Doch umso größer war die Ernüchterung, als die erste Meinungen darüber auftauchten und eher ein durchschnittliches Gesamtbild zeichneten. Der Serie sieht man ihr vergleichsweise großes Budget durchaus an und auch die Darsteller machen ihre Sache gut. Allerdings war die Handlung vielen zu vorhersehbar und hielt am Ende auch nicht, was über lange Zeit angedeutet wurde. Dabei bediente sich die Serie zu sehr an ihren Vorbildern, die wir aus Spoiler-Gründen lieber nicht nennen, konnte dem Vergleich aber leider nicht standhalten.

Trotzdem waren viele Zuschauer gespannt, wie es in der zweiten und dritten Staffel, von der die Macher gesprochen hatten, weitergehen würde. Dass daraus aber leider nichts wird (Öffnet sich in einem neuen Tab), hat Odar nun in einem Instagram-Post bekannt gegeben. Er spricht "schweren Herzens davon", dass 1899 keine weitere Staffel erhält, bedankt sich aber auch bei den Fans.