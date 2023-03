LG: Der neue XBOOM XL7-Lautsprecher könnte dein nächstes Party-Highlight sein

In wenigen Wochen beginnt der Frühling und LG hat seine XBOOM-Lautsprecherserie um zwei neue Modelle erweitert, den XL5 und den XL7, gerade rechtzeitig für die nächste große Party. Der XL7 ist mit zwei 2,5-Zoll-Hochtönern und einem Acht-Zoll-Tieftöner ausgestattet, der laut LG sowohl im Freien als auch in Innenräumen gut klingt. Die Dynamic Bass Optimizer-Funktion verstärkt den Bass, der aus dem Tieftöner kommt, ohne dass störende Verzerrungen die Leistung beeinträchtigen. Einzigartig am XL7 sind die verschiedenen Lichteffekte, die er bietet.

Auf der Vorderseite befindet sich ein LED-Panel mit einem Animationsmodus, der niedliche, tanzende Pixelfiguren, Regenbogenmuster, individuelle Texte oder einen Visual EQ-Effekt auf dem Bildschirm anzeigt. Um den Tieftöner herum befindet sich eine mehrfarbige Ringbeleuchtung, die "Lightshows mit verschiedenen rotierenden, blinkenden Effekten" erzeugt, die mit der Musik synchronisiert werden. Außerdem kannst du in der XBOOM-App dank der Funktion "Customizable Lighting" deine eigenen Muster oder Animationen auswählen.

LG XBOOM XL5/XL7: Das steckt noch drin

Der XBOOM XL5 ist im Grunde eine verkleinerte Version seines größeren Bruders. Zunächst einmal hat er die gleichen zwei Hochtöner, aber stattdessen einen 6,5-Zoll-Tieftöner. Außerdem ist der Lautsprecher mit 12kg leichter als der XL7 mit 14,7kg. Der Akku hält mit einer einzigen Ladung 12 Stunden, während die XL7 20 Stunden durchhält. Außerdem fehlt dem XL5 das LED-Panel an der Vorderseite, so dass es bei diesem Modell leider keine Pixelanimationen gibt. Er verfügt jedoch über die mehrfarbige Ringbeleuchtung um den Tieftöner herum, so dass das Modell auch auf deiner nächsten Party als Mittelpunkt dienen kann.

Ansonsten haben sie genau die gleichen Funktionen. Beide unterstützen Bluetooth 5.1 und können über Wireless Party Link mit bis zu 10 anderen Lautsprechern verbunden werden. Die Modelle sind nach IPX4 wasserdicht und überstehen somit auch Wasserspritzer. Für Karaoke-Abende sind sogar ein Mikrofon und Karaoke Star vorinstalliert.

LG gibt an, die neuen XBOOM-Lautsprecher gerade auf den Markt zu bringen, aber zum Zeitpunkt dieses Artikels sind weder der XL5 noch der XL7 auf der Website des Unternehmens aufgeführt. Auch die Preisschilder sind ein Rätsel. Zum Vergleich: Der XBOOM 360 Wireless Speaker (Öffnet sich in einem neuen Tab), der letzte Lautsprecher der Serie kostet rund 400 Euro.

Wir haben LG für weitere Informationen kontaktiert und werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir eine Antwort erhalten. Solange wir darauf warten, kannst du dir ja die besten Bluetooth-Lautsprecher ansehen.