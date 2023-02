Bis zum Release von Atomic Heart am 21. Februar ist es nicht mehr allzu lange. Doch während das Spiel auf inhaltlicher sowie technischer Ebene bisher sehr vielversprechend (Öffnet sich in einem neuen Tab) aussieht, hat der Entwickler Mundfish auch mit einigen Kontroversen zu kämpfen.

So wurde das russische Studio ob des anhaltenden Ukraine-Kriegs um dessen Meinung gefragt, was jedoch damit beantwortet wurde, dass sich "nicht zu Politik oder Religion [geäußert wird]. (Öffnet sich in einem neuen Tab)" Bei ihnen handle es sich um "ein globales Team, das sich darauf konzentriert, Atomic Heart in die Hände von Spielern auf der ganzen Welt zu bringen."

Da sich die Handlung des Spiels jedoch um eine wissenschaftlich weit fortschrittliche UdSSR in einer alternativen Realität dreht, die den zweiten Weltkrieg bereits 1941 beendete, befindet sich der Entwickler in einer brisanten Situation. Normalerweise sind fiktive Geschichten alternativer Universen à la For All Mankind (die zweifellos zu den besten Serien auf Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) zählt) keine Seltenheit und obwohl sich Mundfish damit verständlicherweise in einer gewissen Zwickmühle befindet, erntet es viel Kritik für seine Antworten auf Twitter.

Kontroversen um Atomic Heart-Entwickler

Darüber hinaus hat AIN.Capital (Öffnet sich in einem neuen Tab) Mundfish laut PC Games (Öffnet sich in einem neuen Tab) vorgeworfen, Daten für russische Behörden über die Shop-Webseite zu sammeln, was jedoch sofort dementiert wurde. AIN.Capital würde sich hier auf veraltete Datenschutzrichtlinien beziehen und auch auf der Website (Öffnet sich in einem neuen Tab) finden sich keine Indizien, die die Vorwürfe untermauern.

Damit scheint die Kritik um das kommende Spiel weitgehend auf unkonkreten Aussagen und Vermutungen zu fußen. Natürlich können jederzeit neue Details bekannt werden. Daher behalten wir die Augen offen und informieren dich über alle diesbezüglichen Entwicklungen, wie wir es auch bereits bei der Kontroverse rund um Hogwarts Legacy (Öffnet sich in einem neuen Tab) getan haben.