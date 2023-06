Kimbrer Computer - Die grüne Transformation der IT mit maßgeschneiderten Serversystemen anführen

Kimbrer Computer, ein Hardware-Unternehmen mit Sitz in Aars, Dänemark, mischt seit Jahrzehnten die Welt des IT-Equipment auf. Die Mission des 1995 gegründeten Unternehmens ist es, gebrauchter Hardware neues Leben einzuhauchen. Ihr innovativer Ansatz umfasst den Kauf gebrauchter Hardware von anderen Unternehmen, deren Aufarbeitung sowie die Umwandlung in erschwingliche, maßgeschneiderte Server.

Seit über zwei Jahrzehnten hat diese Hingabe, gebrauchter Hardware neues Leben einzuhauchen, dazu geführt, dass Kimbrer Computer zu einem vertrauenswürdigen globalen Lieferanten für aufbereitete Hardware geworden ist. Mit unerschütterlicher Innovation haben sie Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihren Bedarf an schneller, skalierbarer sowie kostengünstiger IT-Infrastruktur zu decken.

Heutzutage steht Kimbrer Computer synonym für grüne IT und ist ein echter Game-Changer für Unternehmen in Deutschland und mehr als 80 Ländern weltweit. Sie machen den Prozess der Aufrüstung und Erweiterung von IT-Systemen sowohl umweltfreundlich als auch erschwinglich.

Darüber hinaus konzentriert sich Kimbrer Computer intensiv darauf, es Unternehmen leicht zu machen, ihre eigenen Server gemäß ihren spezifischen Anforderungen zu konfigurieren. Dieser einzigartige Service in Verbindung mit ihrer erstklassigen Qualität macht sie zu einem Vorreiter in der grünen Technologie und bahnen den Weg für eine umweltfreundliche Zukunft der IT-Branche.

Individuelle Serverkonfiguration mit wiederaufbereiteter Hardware

Kimbrers Server Konfigurator ist ein Tool, mit dem sich maßgeschneiderte Server von Marken wie IBM, HP, Dell oder Cisco zusammenstellen lassen. Das Konfigurationstool unterstützt Unternehmen aller Größen, von kleinen bis hin zu großen Unternehmen, dabei, ihren eigenen Server so anzupassen, dass er sowohl ihren spezifischen Anforderungen als auch ihrem Budget entspricht. Damit leisten sie einen Beitrag zum Aufbau einer umweltfreundlicheren Infrastruktur.

Aber damit nicht genug. Neben diesem praktischen Tool bietet Kimbrer Computer eine breite Palette von wiederaufbereiteter IT-Hardware an. Sie setzen sich dafür ein, einen bedeutenden Einfluss auf die IT-Branche durch ihren innovativen Umgang mit gebrauchter IT-Ausrüstung zu erzielen. Es geht darum, das Beste aus dem zu machen, was bereits vorhanden ist, sowie qualitativ hochwertige, kostengünstige Lösungen für Unternehmen weltweit anzubieten.

Das Beste daran? Der nachhaltige Ansatz von Kimbrer Computer trägt nicht nur dazu bei, die IT-Infrastruktur erschwinglicher zu machen, sondern ebnet auch den Weg für eine grünere Zukunft in der Branche. Sie zeigen jedem Unternehmen, dass Fortschritt und Umweltverantwortung Hand in Hand gehen können und tragen zu einer Welt bei, in der Technologie und Nachhaltigkeit miteinander verbunden sind. Das ist eine Zukunft, auf die wir uns alle freuen können.

Kimbrer bietet deinem Unternehmen preisgünstige Komponenten mit dem nötigen Blick auf eine grünere IT-Branche! (Image credit: Pexels | Brett Sayles)

Dieses innovative Konfigurationstool ist die Antwort auf maßgeschneiderte Serverlösungen, die die Leistungsfähigkeit von Unternehmen verbessern und dabei helfen, fundierte, umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen. Wie bereits erwähnt, kann der Server-Konfigurator verwendet werden, um einen Server mit Komponenten von den meisten Top-Marken wie IBM, HP, Dell und Cisco zusammenzustellen. Du kannst Rack-, Blade- oder Tower-Server entsprechend deinen Anforderungen und deinem Budget konfigurieren. Das intuitive Design und die benutzerfreundliche Oberfläche des Server-Konfigurators machen den Prozess auch für Anfänger einfach und effektiv.

Das Tool erlaubt Kunden, Komponenten mühelos auszuwählen und zu integrieren. Der Kunde wählt die CPU, Festplatten und Adapter aus und wird so zum Architekten seines Servers. Der intelligente Kompatibilitätscheck stellt sicher, dass die Komponenten perfekt zueinander passen, jedes Mal, und eliminiert so die Notwendigkeit für “Trial and Error”-Verfahren.

Alle Server werden unter Verwendung von wiederaufbereiteter Hardware gebaut, um zuvor verwendeten Komponenten ein zweites Leben zu geben, die von zertifizierten Technikern gründlich getestet und optimiert wurden, um eine hohe Leistung zu gewährleisten. Alle Konfigurationen werden mit einer dreijährigen Garantie geliefert, normalerweise exklusiv für neue Maschinen, aber diese Garantie spiegelt lediglich das Vertrauen in die Qualität der wiederaufbereiteten Hardware wider.

Dieses einzigartige Modell, das Nachhaltigkeit und Erschwinglichkeit vereint, macht Kimbrer zu einem visionären Vordenker in der IT-Branche. Mit dem Server-Konfigurator kann der Kunde sein Rechenzentrum oder seinen Serverraum kostengünstig und schnell aufrüsten und dabei gleichzeitig zu einer grüneren Zukunft beitragen.

Wiederverwendung von gebrauchtem IT-Equipment

Das Hauptziel von Kimbrer Computer besteht darin, gebrauchte Hardware, die sonst im Müll gelandet wäre, in funktionale und hochwertige Komponenten umzuwandeln. Dieser einzigartige Prozess zur Wiederbelebung gebrauchter IT-Ausrüstung bietet Unternehmen weltweit eine praktische, kostengünstige und umweltfreundliche Lösung für ihre IT-Infrastrukturanforderungen.

Ihre Methode der Aufbereitung reduziert nicht nur den Elektroschrott, sondern ermöglicht es Unternehmen auch, ihre IT-Infrastruktur auf eine erschwingliche Weise aufzurüsten.So können Unternehmen erhebliche Einsparungen erzielen und diese in andere wichtige Bereiche ihres Geschäfts investieren, was zum allgemeinen Wachstum und zur Entwicklung beiträgt.

Nachhaltigkeit: Durch die Aufbereitung verlängert Kimbrer Computer die Lebensdauer von IT-Hardware, reduziert den Elektroschrott und trägt zur grüneren IT-Branche bei.

Durch die Aufbereitung verlängert Kimbrer Computer die Lebensdauer von IT-Hardware, reduziert den Elektroschrott und trägt zur grüneren IT-Branche bei. Erschwinglichkeit: Die Wiederbelebung gebrauchter IT-Ausrüstung ermöglicht es Unternehmen, erhebliche Kosten bei ihrer IT-Infrastruktur einzusparen und Ressourcen für andere wichtige Geschäftsbereiche freizusetzen.

Die Wiederbelebung gebrauchter IT-Ausrüstung ermöglicht es Unternehmen, erhebliche Kosten bei ihrer IT-Infrastruktur einzusparen und Ressourcen für andere wichtige Geschäftsbereiche freizusetzen. Qualitätskontrolle: Alle aufbereiteten Artikel wurden streng getestet und geprüft, um sicherzustellen, dass sie den hohen Standards von Kimbrer Computer entsprechen. Dies garantiert, dass Unternehmen zuverlässige und leistungsstarke Hardware erhalten.

In einer Zeit, in der Umweltbewusstsein nicht mehr optional ist, passt sich die Mission von Kimbrer Computer perfekt den Nachhaltigkeitszielen vieler Organisationen an. Durch die Verlängerung der Lebensdauer von IT-Hardware hilft das Unternehmen dabei, eine nachhaltigere IT-Branche zu schaffen und zu einer grüneren Zukunft beizutragen.

Kimbrer Computers Server-Konfigurator ist ein revolutionäres Werkzeug, das die Server-Einrichtung demokratisiert und für Unternehmen aller Größenordnungen und technischen Kenntnisse zugänglich macht. Er validiert die Kompatibilität der Komponenten, überprüft die Leistung und ermöglicht eine präzise Anpassung, um einen optimalen Wert aus jedem aufbereiteten Server zu erzielen und unnötige Kosten zu vermeiden.

Dieses Tool ist mehr als nur ein Dienstprogramm - es ist ein Zeugnis für Kimbrer Computers Engagement für Nachhaltigkeit und Erschwinglichkeit. Es unterstützt Unternehmen dabei, informierte Entscheidungen hinsichtlich ihrer IT-Infrastruktur zu treffen, um unnötige Ausgaben und Elektroschrott zu vermeiden.

Der Server-Konfigurator ermöglicht Investitionen in maßgeschneiderte Lösungen, nicht nur in Produkte. Unternehmen können aus einer breiten Palette streng getesteter, leistungsstarker aufbereiteter Komponenten wählen und so ihre IT-Ressourcen maximieren, ohne zu viel Geld für neue Teile auszugeben oder verwendbare alte Teile zu entsorgen.

Zudem bietet der Server-Konfigurator Unternehmen Transparenz und informiert sie genau darüber, was sie erhalten, von bestimmten Prozessormarken und -modellen bis hin zu Speicherkapazitäten des Systems. Unternehmen können ihre Leistungs- und Leistungsanforderungen mit ihren Budgetgrenzen in Einklang bringen und gleichzeitig umweltfreundliche Entscheidungen treffen.