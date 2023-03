iPhone 15 Pro Leak zeigt, dass die neuen Tasten beeindruckend vielseitig sein könnten

Es ist so gut wie sicher, dass das iPhone 15 Pro mit Solid-State-Tasten (d.h. nicht physischen Tasten) versehen sein wird. Jetzt erfahren wir mehr darüber, wie diese berührungsempfindlichen Tasten funktionieren könnten, insbesondere wenn das Smartphone ausgeschaltet ist.

In einem neuen Beitrag im MacRumors (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Forum behauptet ein anonymer Informant, dass ein neuer Mikroprozessor die Solid-State-Tasten des iPhone 15 Pro unterstützt, so dass sie Berührungen auch dann erkennen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Der fragliche Mikroprozessor soll den Super Low Energy Mode ersetzen, der derzeit im iPhone 14 Pro verwendet wird und der es Apps wie Wo ist und Apple Pay ermöglicht, fast ohne Energie zu funktionieren.

Das ist eine wichtige Nachricht für Apple-Fans, die skeptisch sind, ob die Lautstärke- und Einschalttasten des iPhone 15 Pro funktionieren werden. Im Wesentlichen sollen diese neuen Tasten das Drücken, Halten und eine "Version von Apples 3D Touch" erkennen, auch wenn das Smartphone ausgeschaltet oder leer ist.

Dank des neuen Mikroprozessors sind diese Tasten nicht mehr auf das aktive iOS angewiesen, sodass du bei Problemen mit deinem iPhone 15 Pro auch einen Hard Reset durchführen kannst.

Der neue Mikroprozessor wird derzeit mit und ohne Taptic Engine-Feedback getestet und soll angeblich für die Verwaltung von Find My, Bluetooth und Apple Pay auf dem iPhone 15 Pro zuständig sein. Der oben erwähnte Leaker - der übrigens derselbe sein soll, der zuerst angedeutet hat, dass das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus mit Apples Dynamic Island ausgestattet sein werden - berichtet, dass der neue Mikroprozessor mit und ohne Taptic Engine-Feedback getestet wird.

Derselbe Leaker behauptet, dass alle Modelle der iPhone 15-Reihe mit der Dynamic Island ausgestattet sind (Image credit: Apple)

Die Quelle behauptet außerdem, dass du mit diesem winzigen Chipsatz die Lautstärke deines iPhone 15 Pro schneller erhöhen oder verringern kannst, je nachdem, wie viel Druck du auf die einzelnen Tasten ausübst. Alternativ kannst du die Lautstärke auch steuern, indem du mit dem Finger auf den Tasten nach oben oder unten wischst. Apple hat sich angeblich noch nicht für die bevorzugte Methode entschieden.

Schließlich weist der anonyme Informant darauf hin, dass Apple die Existenz dieses neuen Mikroprozessors - der "definitiv" vorhanden sein wird - bei der offiziellen Vorstellung des iPhone 15 Pro im September möglicherweise nicht bekannt gibt. Stattdessen könnte das Unternehmen ihn einfach in den technischen Spezifikationen vermerken.

Was die weiteren Funktionen des iPhone 15 Pro (und des iPhone 15 Ultra) angeht, so wird ein Chip-Upgrade - wahrscheinlich ein A17 Bionic - exklusiv für die teuersten iPhones von Apple zur Verfügung stehen. Jüngste Leaks deuten darauf hin, dass dieser Prozessor das iPhone 15 Pro so schnell machen könnte wie ein M1 MacBook. Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus werden dagegen voraussichtlich den A16 Bionic aus dem letzten Jahr übernehmen.

Ein Titanrahmen und eine Periskop-Kamera sind auch für das iPhone 15 Ultra angekündigt, das den Platz des iPhone 15 Pro Max einnehmen soll.

Wir halten dich über alle Neuigkeiten, Gerüchte und Leaks zum iPhone 15 auf dem Laufenden, sobald sie auftauchen. Schau also wieder bei TechRadar vorbei, um die aktuellsten Informationen zum wahrscheinlich heißesten Smartphone-Launch des Jahres 2023 zu lesen. Die ersten Infos zu den neuen Produkten gibt es auf der WWDC im Juni von Apple selbst.