iPad Pro Tablets: Zukünftige Modelle noch größer als aktuelle Geräte?

Wenn du ein Tablet von Apple kaufst, ist das iPad Pro 12.9 das größte Gerät, das du bekommen kannst, mit einem Bildschirm von 12,9 Zoll in der Diagonale (wie der Name schon sagt). Aber es sieht so aus, als ob wir in den nächsten Jahren noch größere Tablets von Apple sehen könnten.

Dies geht aus einer Kolumne von Bloombergs Mark Gurman hervor, der berichtet: "Mir wurde gesagt, dass Apple Ingenieure und Designer hat, die größere iPads erforschen, die in ein paar Jahren in die Läden kommen könnten". Das sind alle Informationen, die zur Verfügung gestellt werden, also ist diese Nachricht im Moment noch ziemlich vage.

Gurman hat eine großartige Erfolgsbilanz, wenn es um kommende Apple News geht. So hat er zum Beispiel korrekt über den M1 Chipsatz des iPad Pro 2021 und die Änderungen am Bildschirm berichtet. Es scheint also, dass das Team mit den Prozessen von Apples Ingenieuren vertraut ist, was diesem Gerücht Glaubwürdigkeit verleiht.

Im Moment gibt es jedoch noch keine handfesten Informationen über diese kommenden super großen iPad Pros. Wir wissen nicht, wann sie auf den Markt kommen, wie groß sie tatsächlich sein werden und ob die 11-Zoll und 12,9-Zoll Versionen weiterhin verkauft werden.

Warum ein iPad Pro mit großem Bildschirm?

Für manche Leute mag ein riesiges iPad Pro ein merkwürdiges Konzept sein - die aktuellen Modelle sind für viele Aufgaben, wie das Ansehen von Filmen, Textverarbeitung oder das Beantworten von E-Mails, genau richtig.

Aber für manche Aufgaben ist der Platz auf dem Bildschirm entscheidend, und selbst das iPad Pro 12.9 kann sich dafür zu winzig anfühlen. Zum Beispiel braucht die Videobearbeitung viel Platz auf der Timeline, dem Dateilaufwerk, dem Videofenster und vielen Einstellungen und Optionen, und auf einem U-13-Zoll Display können diese beengt aussehen und es kann schwierig sein, diese akkurat zu bedienen.

So könnten wir vielleicht iPads mit Bildschirmen sehen, die mit Laptops oder noch kleineren Monitoren konkurrieren, und wahrscheinlich auch mit größeren Akkus, die dazu passen. Diese Art von Tablet wäre für ein anderes Publikum von Fachleuten nützlich und könnte sie davon überzeugen, keine Laptops mehr für Aufgaben zu verwenden, die ein Tablet erledigen könnte.