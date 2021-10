Hunters Staffel 2 wird bereits gedreht - und könnte nächstes Jahr erscheinen

Hunters Staffel 2 ist bereits in Produktion - und könnte laut Showrunner David Weil schon nächstes Jahr erscheinen.

Während der Pressetour für Invasion, die Apple TV Plus Sci-Fi-Serie, die er gemeinsam mit Simon Kinberg entwickelt hat, verriet Weil, dass die Arbeit am nächsten Kapitel von Hunters bereits in vollem Gange ist.

Auf die Frage von Entertainment Weekly, ob er etwas über die Entwicklung von Staffel 2 sagen könne, bestätigte Weil unerwartet, dass die Arbeit am US-Teil abgeschlossen sei. Da die Dreharbeiten in Europa schon bald beginnen sollen, verriet der Solos-Schöpfer auch, wann Hunters Staffel 2 auf Amazon Prime Video erscheinen wird.

"Ich werde Ärger bekommen, wenn ich das sage", sagte Weil. "Aber wir haben die Dreharbeiten in den USA abgeschlossen und werden in den nächsten Tagen in Europa drehen. Wir befinden uns mitten in der Produktion und ich hoffe, dass wir irgendwann im nächsten Jahr über die Veröffentlichung von Hunters Staffel 2 sprechen werden."

Die Dramaserie, in der eine Gruppe von Nazi-Jägern den Aufstieg eines neuen Reiches im Amerika der 1970er Jahre verhindern will, war Weils erste Arbeit als Autor und Produzent einer Fernsehserie.

Mit Schauspielern wie dem legendären Al Pacino und Logan Lerman in den Hauptrollen polarisierte Hunters die Zuschauer, aber das Finale von Staffel 1 ließ die Möglichkeit einer spannenden zweiten Folge erahnen - eine Folgestaffel, die 2022 anlaufen könnte.

Analyse: Wird Al Pacino in Staffel 2 von Hunters zurückkehren?

(Image credit: Amazon Prime Video)

Es folgen wichtige Spoiler zu Hunters Staffel 1.

Oberflächlich betrachtet könnte man meinen, dass Pacinos Meyer Offerman in der zweiten Staffel von Hunters nicht mehr dabei sein wird. Im Finale von Staffel 1 wurde enthüllt, dass Offerman der als Wilhelm "Der Wolf" Zuchs bekannte Nazikommandant war, nach dem die Jäger die ganze Zeit gesucht hatten.

Lermans Jonah Heidelbaum tötet Offerman wegen dieser Enthüllung, was seine Rückkehr in Hunters Staffel 2 verhindern würde. Auf die Frage von Entertainment Weekly, ob Pacino die Rolle wieder spielen wird, antwortete Weil jedoch mit "Kein Kommentar", was darauf hindeutet, dass der Filmstar in irgendeiner Form zurückkehren könnte.

Wie könnte Pacino also in Staffel 2 auftauchen, wenn sein Charakter im Finale von Staffel 1 gestorben ist? Wahrscheinlich taucht er als Hirngespinst von Jonah auf und dient ihm als Engel oder Teufel auf den Schultern, während die Jäger nach anderen überlebenden Nazis suchen.

Die Zuschauer werden sich daran erinnern, dass Jonah nach dem Tod seiner Großmutter in der Pilotfolge und den Nazis, die er in Staffel 1 getötet hatte, unter PTBS und Stress litt.

Wir vermuten, dass er in Staffel 2 immer noch unter diesem Trauma leidet und dass Offermans Tod die Sache noch verschlimmert. Daher könnte Pacino als eine Erscheinung von Offerman zurückkehren, die Jonah auf seiner Reise durch Europa auf der Suche nach anderen Nazis helfen oder behindern könnte.

Die Aussicht, dass Pacino zurückkehrt, ist also plausibel. Es könnte natürlich sein, dass Weil uns mit dieser Möglichkeit nur necken will, damit wir uns Staffel 2 ansehen, wenn sie kommt. Wir vermuten jedoch, dass Pacinos Offerman in irgendeiner Form zurückkehren wird. Wäre das nicht der Fall, hätte ein einfaches "Nein" von Weil diese Spekulationen beendet. Die Tatsache, dass Weil sich diese Möglichkeit offen gelassen hat, lässt uns jedoch glauben, dass wir Offerman noch nicht zum letzten Mal gesehen haben.