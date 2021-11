Halo Infinite Battle Pass respektiert deine Zeit

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Halo Infinite im Dezember haben einige Mitglieder des Entwicklerteams von 343 Industries weitere Details zum Battle-Pass-System des Spiels verraten und wie es als Teil des Free-to-Play-Multiplayers funktionieren wird.

Bereits im Juni dieses Jahres erklärten Ryan Paradis, Design Director des Live-Teams, und Christopher Blohm, Lead Progression Designer, in einem Halo Waypoint-Blogpost, dass das Team ein Battle-Pass-System anstrebt, das den Spielern mehr Möglichkeiten bietet, Spaß zu haben, anstatt sie in ein unerbittliches Grinden zu drängen, um Werte zu gewinnen.

In einem neuen Interview mit IGN haben Head of Design, Jerry Hook, und Lead Progression Designer, Christopher Blohm, dieses Ziel bekräftigt und gesagt, dass sie verstehen, dass Halo Infinite nicht das einzige Spiel sein wird, das die Leute spielen, und dass es "lächerlich wäre, etwas anderes zu denken".

Mit Battle-Pässen, die nicht ablaufen, soll sichergestellt werden, dass Halo Infinite nicht die Art von Spiel ist, die ungesunde Spielergewohnheiten fördert. Blohm erklärt, dass 343 Industries nicht möchte, dass sich Spieler, die den Battle Pass nutzen, ausgebrannt fühlen und dass diejenigen, die sich entscheiden, für eine Weile mit dem Spielen aufzuhören, "sich gesund fühlen und zurückkommen, weil sie sich darauf freuen", und nicht, weil sie das Gefühl haben, einen Battle Pass vor dessen Ablaufdatum abarbeiten zu müssen.

Zusammen mit dem Fehlen von Beutekisten hat man das Gefühl, dass 343 Industries möchte, dass die Spieler genau wissen, wofür sie bezahlen, und Jerry Hook fügt hinzu: "Wir wollten in der Lage sein zu sagen: 'Hey, wenn du 10 Dollar einzahlst, kannst du diese 10 Dollar behalten'".

Was die Battle-Pass-Regeln angeht, so verraten Hook und Blohm, dass immer nur ein Battle-Pass aktiv sein kann, dass du aber jederzeit den Battle-Pass wechseln kannst. Die Spieler/innen können damit rechnen, dass in jedem Viertel des Battle-Passes legendäre Kosmetika erscheinen und der letzte Battle-Pass wird sich anscheinend von dem unterscheiden, was im Testflug gezeigt wurde.

Die erste Saison von Halo Infinite heißt "Heroes of Reach" und der Battle Pass wird sich um Reach drehen. Jeder Halo Infinite-Multiplayer-Teilnehmer erhält den neuen Mk. VII-Rüstungskern und kann ihn mit Dingen wie Visieren, Helmen, Knieschonern und mehr individualisieren. Der Battle Pass bietet außerdem die Möglichkeit, die Mk. V-Rüstung und die damit verbundenen Anpassungsoptionen freizuschalten. Neben der Anpassung der Rüstung bietet der Battle Pass auch Belohnungen wie Todeseffekte, Rüstungspakete und andere Rüstungseffekte.

Laut Hook ist Heroes of Reach "ein wirklich großartiges Modell dafür, wie wir versuchen, mit dem Battle Pass eine visuelle Geschichte zu erzählen, indem wir Charaktere verdienen, im Grunde durch alle Reach-Charaktere mit dem Battle Pass". Der Kern der Rüstung steht im Mittelpunkt und die Spieler/innen haben die Wahl, was sie ihm hinzufügen. "Willst du Emiles Messer? Willst du Jorges Granaten? Kombiniere sie, wie du willst, oder wenn du nur sagst: 'Nein, ich will genau wie Jun aussehen', dann kannst du das tun. Und zum ersten Mal kannst du mit der Armprothese genau wie Kat aussehen."

Eine Sache, die der Battle Pass definitiv nicht haben wird, sind tanzende Emotes für Spartaner. "Wir hatten große Probleme mit Tanzbewegungen für Spartaner", sagt Hook. "Wir haben das Gefühl, dass traditionellere Spieler es ablehnen würden, wenn Master Chief mit Zahnseide tanzt." Die persönliche KI hingegen "kann ausrasten" und "tun, was sie will". Das ist ein Weg, "das militaristische Gefühl zu bewahren, ohne mit dem zu brechen, was man als kanonisch ansehen würde".

Der Battle Pass wird aber nicht die einzige Möglichkeit sein, wie die Spieler/innen in Halo Infinite Dinge freischalten können, und Hook sagt, dass das Battle Pass-System wirklich "nur ein kleiner Teil des gesamten Ökosystems für eine Saison" ist. Es wird zum Beispiel getrennt von den Event-Belohnungen sein, die Spieler/innen durch die Teilnahme an - du hast es erraten - Events verdienen können. Es wurde noch nicht viel über Events verraten, aber Hook und Blohm sagen, dass Events "alle paar Wochen" stattfinden und eines der wenigen zeitlich begrenzten Belohnungssysteme im Multiplayer von Halo Infinite sind. Sie sind kein kostenpflichtiger Titel, sondern jedes Event wird einen eigenen Freipass haben.

"Du bekommst eine spezielle Playlist und einen neuen Belohnungs-Track für [jedes Event]", sagt Blohm. "Das sind zwei Wochen für ein Event und eine Woche für die Fraktur, aber die Fraktur kommt jeden Monat wieder und speichert deinen Fortschritt. Das ist ein weiterer Fall, über den wir lange gesprochen haben. Wir haben gesagt: 'Wie viel sollen die Leute spielen?' Richtig? Und wir wollen es ausbalancieren. Wenn sie also eine Woche bei ihren Eltern sind und keine Xbox haben, können sie trotzdem alles bekommen, was auf der Belohnungsliste steht."

Die Spieler/innen können sich auch Gegenstände verdienen, indem sie die Kampagne spielen oder die wöchentlichen Herausforderungen abschließen. Diese Herausforderungen wurden seit dem Testflug des Spiels aufgrund des Feedbacks der Spielerinnen und Spieler verändert und Hook sagt, das Ziel sei es, dass die Spielerinnen und Spieler sie auch wirklich machen wollen. Um das zu gewährleisten, wird das Team die Herausforderungen und das Feedback beobachten.

Analyse: Das Gefühl, belohnt zu werden

Es ist sehr erfrischend zu sehen, dass 343 Industries an dem Plan festhält, ein Battle-Pass-System zu entwickeln, das die Spieler eher belohnt als bestraft. Wir wollen, dass Halo Infinite der Name des Spiels ist und nicht eine mögliche Beschreibung für unser zukünftiges Leben.

Respekt vor der Zeit der Spieler ist der Schlüssel und nichts schadet der Beziehung zu einem Spiel schneller als das Gefühl, dass man verpflichtet ist, es zu spielen. Was wir damit sagen wollen: Schön, wenn Spiele Spaß machen und 343 Industries scheint das zu erkennen, denn Hook sagte gegenüber IGN: "Wir wollen, dass die Spielerinnen und Spieler bei jeder Aktivität das Gefühl haben, belohnt zu werden". Außerdem kann ich gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass mich niemand zwingen wird, Master Chief bei der Zahnseide zuzusehen. Oder beim Tupfen.

Der wirkliche Test wird natürlich erst kommen, wenn Halo Infinite tatsächlich für die Öffentlichkeit freigegeben wird und wir den Battle Pass und den Multiplayer selbst ausprobieren können. Die technischen Vorschauen und Testflüge scheinen gut gelaufen zu sein und 343 Industries hat gesagt, dass das Feedback der Spieler bereits umgesetzt wird.

Die Veröffentlichung von Halo Infinite ist für den 8. Dezember auf Xbox und PC geplant. Allerdings sind im Internet bereits Details zu einem "Early-Access-Paket" aufgetaucht, das es einigen Spielern ermöglichen könnte, schon vor diesem Datum einzusteigen.