Großes Windows 11 Update! – Und eine Funktion dürften insbesondere iPhone-Besitzer lieben

Windows 11 (Öffnet sich in einem neuen Tab) wurde kürzlich mit einem großen Update versorgt – genauer gesagt mit einem der sogenannten "Moment"-Upgrades von Microsoft.

Moment 2 (Patch KB5023706 (Öffnet sich in einem neuen Tab)) wurde hierbei bereits Ende Februar als Testversion veröffentlicht, ist nun aber in seine Live-Phase übergegangen. Sehr wahrscheinlich hast also auch du schon dieses Update auf deinem Windows 11-Rechner installiert und kannst dich somit auf all die Vorzüge freuen, die ich dir in den kommenden Zeilen näher bringe.

Das Moment-2-Update führt eine Reihe neuer Funktionen ein, die vor allem Touchscreen-Usern das Benutzererlebnis noch komfortabler gestalten soll. Hierzu gehört auch eine für Berührungen optimierte Taskleiste. Eine weitere wichtige Neuerung ist Phone Link für iOS. Hiermit haben iPhone-Besitzer künftig die Möglichkeit, ihr Smartphone mit dem Desktop zu verbinden und damit Zugriff auf all die relevanten iMessage-Verläufe – ganz bequem vom PC aus!

Jenseits hiervon offeriert Windows 11 aber auch einige optimierte Empfehlungen für die Gewährleistung der Energieeffizienz sowie Updates zur raschen Behebung von PC-Problemen via "Quick Assist".

Zuletzt wurde zudem die Taskleiste angepasst, sodass selbige besser zum restlichen Windows-11-Look passt, die Eingabehilfe wurde optimiert und es gibt natürlich einmal mehr die übliche Ladung an Sicherheitsbehebungen.

Analyse: Viele Features = Viele Bugs?

Die Tests der Vorabversion von Moment 2 sind also abgeschlossen. Und bisher wurden auch keine größeren Bugs gesichtet, was auf ein reibungsfreies Update hoffen lässt – zumindest in der Theorie. Ob entlang der Live-Version, wo viel mehr PCs auf dieses Update zurückgreifen, doch noch Bugs auftauchen, bleibt natürlich erst einmal abzuwarten...

Und auch wenn das etwas pessimistisch anmuten mag, dann doch nur deshalb, weil ich bereits mit Windows 10 feststellen konnte, dass auch Live-Patches nicht immer ein Garant für fehlerfreie Funktionsweise sind.

Und leider ist da ja noch die kleine Pleite im Zusammenhang mit Bing und ChatGPT:

Denn während Microsoft groß ankündigte, dass der KI-Chatbot eine Integration in die Windows-11-Oberfläche erfährt, war das Ergebnis... nun ja... eher ernüchternd. Hierbei handelt es sich nämlich nur um einen Link im altbekannten Suchfeld, der im Anschluss die jeweilige Bing-Suche unter Microsoft Edge aufrief.

Schnell verschwand das entsprechende Symbol in Anschluss wieder, taucht aber jetzt einmal mehr im finalisierten Update auf. Zufall? Oder doch gutes Timing? Wer weiß... Aber ob die Funktion wirklich auf viel Anklang stößt, das dürfte wohl die Zeit am besten zeigen.

Wenn du mehr Interesse an den ChatGPT-Updates als jenen des Microsofts-Betriebssystems hast, dann solltest du dir unseren Artikel zum großen GPT-4-Upgrade (Öffnet sich in einem neuen Tab) keinesfalls entgehen lassen.

Und ja, 2023 scheint tatsächlich schon jetzt überdeutlich vom KI-Bot geprägt zu sein...