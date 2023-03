GPT-4 bringt ein massives Upgrade für ChatGPT

GPT-4 wird auf einem vielfältigen Spektrum multimodaler Informationen trainiert. Das bedeutet, dass es in der Theorie in der Lage sein wird, Sprache zu verstehen und zu erzeugen, die genauer und relevanter für das ist, was von ihm verlangt wird. Dies wird eine weitere deutliche Verbesserung in der GPT-Serie sein, um nicht nur Eingabedaten zu verstehen und zu interpretieren, sondern auch den Kontext, in dem sie eingebettet sind. Außerdem wird GPT-4 eine erhöhte Kapazität haben, mehrere Aufgaben gleichzeitig auszuführen.

OpenAI behauptet auch, dass GPT-4 zu 40% eher sachliche Antworten liefert, was ermutigend ist, da Unternehmen wie Microsoft planen, GPT-4 in Suchmaschinen und anderen Tools einzusetzen, auf die wir uns für sachliche Informationen verlassen. OpenAI hat außerdem gesagt, dass es zu 82% weniger wahrscheinlich ist, dass auf Anfragen nach "nicht erlaubten" Inhalten geantwortet wird.

Sicherheit ist ein zentrales Merkmal von GPT-4. OpenAI hat über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten daran gearbeitet, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten. Dies wurde durch die Einführung eines optimierten Überwachungsframeworks erreicht und in Zusammenarbeit mit Experten aus unterschiedlichen sensiblen Fachgebieten, wie beispielsweise Medizin und Geopolitik, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Antworten präzise und unbedenklich sind.

Diese neuen Funktionen versprechen eine größere Fähigkeit und Reichweite, um eine breitere Vielfalt von Aufgaben auszuführen, eine größere Effizienz der Verarbeitungsressourcen, die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig abzuschließen, und das Potenzial für eine größere Genauigkeit, was ein Anliegen unter aktuellen KI-Bot- und Suchmaschinen-Ingenieuren ist.

Wie GPT-4 präsentiert wird, steht noch aus, da OpenAI noch viel zu offenbaren hat. Wir wissen jedoch, dass Microsoft exklusive Rechte an OpenAIs GPT-3-Sprachmodelltechnologie hat und bereits mit der vollständigen Implementierung von ChatGPT in Bing begonnen hat. Dies führt viele in der Branche dazu, vorherzusagen, dass GPT-4 auch in Microsoft-Produkten (einschließlich Bing) eingebettet sein wird.