Gewinne zum Filmstart ein Shang-Chi Fan-Paket

Mit Shang-Chi beginnt Marvel am 2. September nach einer langen Superhelden-Durststrecke ein neues Kapitel des Marvel Cinematic Universe. Unsere Redaktion ist jedenfalls heiß auf den neuen Streifen und auch die ersten Kritiker-Reaktionen sind durchwegs positiv.

Zur Feier des Filmstarts verlosen wir ein kleines Fan-Paket bestehend aus folgenden Gegenständen:

einem Filmplakat (A1)

einem Notizbuch

einer Sporttasche

Teilnahmebedingungen

Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und

Einen Kommentar unter unserer Shang-Chi-Video-Review auf YouTube hinterlassen (Veröffentlichung am 3.9.2021)

Erzählt uns in den YouTube-Kommentaren einfach, was ihr vom neuen Kapitel im Marvel Cinematic Universe erwartet oder was ihr gerne sehen würdet. Es ist dabei egal, ob ihr einfach mehr von einem bestimmten Superhelden – oder Superschurken – sehen wollt, oder ob ihr einen bestimmten vermisst. Wir werden dann per Losverfahren einen Kommentar aussuchen und den Gewinner bekanntgeben.

Achtung! Kommentare, die nur aus einem Wort bestehen oder keinen Bezug zur Aufgabenstellung haben, werden nicht gezählt. Dann haut in die Tasten und lasst uns an euren Vorstellungen vom neuen Schritt im MCU teilhaben. Wir sind gespannt auf eure Kommentare!

Ermittlung des Gewinners

Die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen, endet am 10.09.2021 um 12:00 Uhr. Der Gewinner wird am 11.09.2021 in einem YouTube Short bekannt gegeben und anschließend gebeten, uns zu kontaktieren, damit das Paket entsprechend zugestellt werden kann.

Über Shang-Chi

Als er in die Machenschaften der mysteriösen Organisation „Zehn Ringe“ verwickelt wird, ist Shang-Chi (Simu Liu) gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen, die er hinter sich gelassen zu haben glaubte. An der Seite des ersten asiatischen Marvel-Superhelden und Kung-Fu-Meister ist in dem 25. Blockbuster aus dem Marvel Cinematic Universe ein internationaler, starbesetzter Cast zu sehen.

Simu Liu („Kim’s Convenience“) spielt die Titelrolle Shang-Chi, in weiteren Hauptrollen sind Tony Leung („Infernal Affairs“) als Wenwu, Awkwafina („Jumanji: The Next Level“) als Shang-Chi’s Freundin Katy, Michelle Yeoh („Guardians of the Galaxy Vol. 2“) als Jiang Nan sowie Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu und Ronny Chieng zu sehen.

Regisseur Destin Daniel Cretton gibt in SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS sein Marvel-Debüt. Zusammen mit Dave Callaham („The Expendables 1-3“) und Andrew Lanham („Just Mercy“) schrieb er das Drehbuch zum Film. Für die Produktion zeichnen u.a. Marvel-Master-Mind Kevin Feige sowie Jonathan Schwartz verantwortlich. Ausführende Produzenten sind Louis D’Esposito, Victoria Alonso und Charles Newirth.