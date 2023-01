Foundation-Staffel 2-Trailer kündigt eine neue Seldon-Krise an - und ein Startfenster

Der erste Trailer für Foundation Staffel 2 wurde veröffentlicht - und er kommt zusammen mit einem Startfenster für die nächste Folge des Sci-Fi-Epos.

Der erste Teaser zu Foundation Staffel 2 wurde am 4. Januar auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen von Apple TV Plus veröffentlicht und verrät, was uns bei der Rückkehr der Apple TV Plus Serie erwartet. Außerdem bestätigt der Trailer, wann eine der besten Apple TV Plus Shows auf unsere Bildschirme zurückkehren wird: Mitte 2023.

Sieh dir das erste Filmmaterial von Foundation Staffel 2 unten an:

Der Teaser beginnt mit einem Zusammenschnitt von Clips aus der ersten Staffel der Science-Fiction-Serie, in der Salvor Hardin (Leah Harvey) zum ersten Mal ihre Mutter Gaal Dornick (Lou Llobell) trifft und sich herausstellt, dass mit dem Klonprogramm des Imperators Cleon nicht alles in Ordnung ist.

Gerade als du denkst, dass der Trailer nur Material enthält, das du schon gesehen hast, wechselt er zu Szenen aus der nächsten Staffel von Foundation. Hier, bei etwa 1:00, bestätigt Apple, dass die von den Fans geliebte Fernsehserie im Sommer (für diejenigen auf der Südhalbkugel ist das der Winter) Premiere haben wird.

Aus dem Filmmaterial zu Staffel 2 können wir nicht viel herauslesen, außer dass die zweite Seldon-Krise - Ereignisse, die die Widerstandsfähigkeit der Foundation und ihrer Bewohnerinnen auf die Probe stellen - das Rückgrat der nächsten Episoden der Serie bilden wird. Außerdem sehen wir, wie Salvor von einigen getarnten Personen als messianische Figur begrüßt wird, viele actionreiche Momente (vor allem mit Gaal) und jede Menge spektakuläre Sci-Fi-Aufnahmen. Oh, und zum Schluss wird eine neue außerirdische Lebensform gezeigt, die an Bord eines Raumschiffs zu sein scheint. Oh-oh.

Foundation is back!!!!!

Der erste Teaser zu Foundation Staffel 2 und die Ankündigung des Startfensters sind die ersten offiziellen Neuigkeiten, die wir seit Februar 2022 erhalten haben. Damals veröffentlichte Apple das erste Bild aus dem zweiten Jahr der Serie, das Lee Pace' Brother Day in einem angespannten Gespräch mit der KI-Version von Jared Harris' Hari Seldon zeigte. Neben dem Bild bestätigte Apple auch eine Reihe neuer Darsteller für die nächste Staffel, darunter die Schauspieler, die wichtige Charaktere wie Bel Riose und Hober Mallow spielen werden.

Foundation Staffel 2 wird von Skydance Television für Apple TV Plus produziert, wobei David S. Goyer als Showrunner und ausführender Produzent zurückkehrt. Robyn Asimov, Alex Graves, David Ellison, Dana Goldberg und Bill Bost sind ebenfalls wieder als ausführende Produzenten dabei.

Hier ist noch einmal der wichtige Starttermin: Die zweite Staffel von Foundation erscheint im zweiten Quartal 2023 exklusiv auf Apple TV Plus.

