Fortnite fügt seinen ersten League of Legends-Charakter hinzu, die chaotische Jinx

Fortnite fügt seinen ersten League of Legends-Charakter hinzu: Jinx, auch bekannt als "The Loose Cannon".

Als erstes Crossover zwischen Epic Games und Riot Games und als erster League of Legends-Charakter, der in einem Nicht-Riot-Spiel auftaucht, wird Jinx ab heute im Fortnite-Shop erhältlich sein. Die Zusammenarbeit feiert die Premiere der League of Legends Arcane Netflix-Zeichentrickserie an diesem Wochenende, in der Jinx eine der Hauptfiguren ist.

"Riot Games ist einer der weltbesten Entwickler und Schöpfer bahnbrechender Unterhaltungsfranchises", sagt Steve Allison von Epic Games. "Wir freuen uns, dass sie sich für eine Partnerschaft mit uns entschieden haben, um ihre Titel über den Epic Games Store Millionen von neuen Spielern zugänglich zu machen."

Die komplette Jinx-Kollektion für Fortnite umfasst das Arcane Jinx Outfit, die Pow Pow Crusher Spitzhacke, das Jinxed Spray, den Jinx's Dream Monkey Back Bling, den Playground Lobby Track und zwei Ladebildschirme: Wreaking Havoc und Katchoo! Du kannst jeden Gegenstand einzeln oder im Paket mit einem kleinen Rabatt erwerben.

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Epic Games und Riot Games werden League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics und Legends of Runeterra zu einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt in den Epic Games Store kommen. Wenn du eines der Spiele von Riot über den Epic Games Store herunterlädst, wird dort auch der Riot Launcher installiert, mit dem du auf die Spiele zugreifen kannst.