Du hast keinen Abschluss? Das muss dich nicht davon abhalten, einen Job in der Tech-Branche zu bekommen

Eine neue Studie besagt, dass ein Universitäts- oder Hochschulabschluss kein Muss mehr ist, um in der Tech-Branche zu arbeiten, was die Hoffnung nährt, dass mehr Bewerber erfolgreich sein können.

Die Studie des Personalvermittlungsunternehmens AWS, Jefferson Frank, erklärt, dass eine traditionelle, formale Ausbildung wie ein Hochschulabschluss ein weniger verlässlicher Weg ins Berufsleben ist als früher. Außerdem kann ein höheres Bildungsniveau kostspielig und zeitaufwendig sein, was laut Jefferson Frank zu einer "homogenen und nicht integrativen Branche" geführt hat.

Der Bericht bezieht sich auch auf einen Fortune (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Bericht, in dem behauptet wird, dass die Generation Z nur in erschreckend geringem Maße technische Berufe ergreift. Es ist zu hoffen, dass mit diesen Nachrichten eine integrativere Branche geschaffen werden kann.

Brauche ich einen Abschluss für einen Job im technischen Bereich?

Die Studie, an der 3.000 Fachkräfte aus der Tech-Branche teilnahmen, ergab, dass die allgemeine Einstellung gegenüber Hochschulabschlüssen weicher ist als bisher angenommen: Mehr als die Hälfte (55 %) der Fachkräfte aus der Cloud-Branche ist der Meinung, dass ein Hochschulabschluss bei der Suche nach einer Stelle in ihrem Ökosystem keine Rolle spielt.

Auch die Stimmung im Allgemeinen ist viel stärker: Nur ein Drittel (33 %) der Cloud-Tech-Fachleute ist der Meinung, dass ein Hochschulabschluss notwendig ist, um in der Tech-Branche im Allgemeinen zu arbeiten.

Trotzdem hat nur 1 % der Teilnehmer keinen Abschluss, was darauf hindeutet, dass, obwohl die allgemeine Stimmung in die andere Richtung geht, ein Abschluss immer noch ein wichtiger - wenn nicht sogar der entscheidende - Bestandteil der Rolle ist.

Der CEO von Jefferson Frank, James Lloyd-Townshend, erklärt: "Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass ein Hochschulabschluss nicht ausschlaggebend für ihren Weg war. Das ist ein gutes Zeichen für die Einstellung und sogar für die Unternehmenskultur - aber es gibt ein offensichtliches Spannungsverhältnis, wenn man bedenkt, dass der Prozentsatz der derzeitigen Tech-Profis ohne Hochschulabschluss so niedrig ist."

Angesichts der aktuellen digitalen Qualifikationslücke glaubt Lloyd-Townshend, dass "wir unbedingt daran arbeiten müssen, die Inklusion und den Zugang zu Möglichkeiten im Tech-Bereich für diejenigen zu erweitern, die nicht studiert haben."

