Dragon Age 4 auf dem Weg zur Veröffentlichung: Unterstützung durch Mass-Effect-Team und Mark Darrah

Die Entwickler von BioWare haben bekannt gegeben, dass das Team von Mass Effect und der frühere Dragon Age-Leiter Mark Darrah hinzugezogen werden, um Dragon Age 4, auch bekannt als "Dreadwolf", zu vollenden. Da Mass Effect 5 sich noch in der Vorproduktion befindet, ist laut einem Bericht von GamesBeat (Öffnet sich in einem neuen Tab) viel Personal für die Arbeit an Dreadwolf verfügbar.

Obwohl das Spiel seit September in der Postproduktion ist und bereits vom Anfang bis zum Ende spielbar ist, gibt es noch viel Arbeit zu tun. "Unser Studio konzentriert sich darauf, das beste Dragon Age: Dreadwolf zu erschaffen, während das Kern-Team von Mass Effect weiterhin an der Vorproduktion arbeitet", sagt BioWare-Generaldirektor Gary McKay.

(Image credit: BioWare)

"Wir arbeiten weiterhin an der Feinabstimmung von Dreadwolf und konzentrieren uns dabei auf das, was für unsere Fans am wichtigsten ist. Um diese neue Erfahrung weiterhin mit der Serie zu verbinden, wird Mark Darrah als Berater dem Team beitreten und seine jahrelange Erfahrung bei der Arbeit an Dragon Age mitbringen." Darrah spielte eine führende Rolle in vielen Teilen der Dragon Age-Serie, als Co-Direktor bei Origins, als Direktor bei 2 und als Executive Producer bei Inquisition und den frühen Versionen von Dragon Age 4. Er kündigte seinen Abschied von BioWare im Jahr 2020 an und begann 2022 mit Beratungsarbeiten, die er nun offenbar in die Serie einbringt, an der er früher mitgewirkt hat.

Dragon Age: Dreadwolf hat einen langen Weg bis zur Veröffentlichung vor sich, und es gibt noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum. Frühe Versionen des Spiels sollen einen großen Fokus auf Live-Service-Elemente gelegt haben, aber BioWare betont jetzt, dass das Spiel ausschließlich für den Einzelspielermodus entwickelt wird. Wir haben jedoch noch nicht viel darüber gesehen, was wir vom Spiel selbst erwarten können - zumindest nicht offiziell. Mit dem Mass-Effect-Team und Darrah an Bord sieht es jedoch so aus, als würde Dragon Age 4 in guten Händen sein.