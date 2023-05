Dieser neue Sony-Lautsprecher ist bereit fürs Freibad

Sony hat einen neuen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher neben dem großen neuen Party-Lautsprecher SRS-XV800 angekündigt. Der SRS-XB100 ist ein leichtes, kabelloses Modell für Musikfans, die viel unterwegs sind, und soll dank eines Passivstrahlers von Sony eine überdurchschnittlich hohe Lautstärke liefern.

Der SRS-XB100 ist in den Farben Blau, Orange, Hellgrau und Schwarz erhältlich und liegt mit einem Preis von 59,99 US-Dollar (Preise für Deutschland sind derzeit nicht bekannt) in der gleichen Preisklasse wie die Tribit Stormbox Micro 2, unser aktueller Top-Budget-Tipp der besten Bluetooth-Lautsprecher.

Wie der Tribit ist auch der Sony Portable mit 272g ein Leichtgewicht und misst nur 7,3cm (B) x 9,4cm (H). Außerdem legt Sony einen Mehrweggurt bei, mit dem du den Lautsprecher an einem Rucksack, Fahrradlenker oder was auch immer du unterwegs brauchst, befestigen kannst.

Neben der passiven Schallquelle verfügt der neue tragbare Lautsprecher von Sony über einen Sound Diffusion Processor, der mithilfe von DSP ein größeres Klangfeld erzeugt, egal ob drinnen oder draußen, und er kann mit einem zweiten SRS-XB100 für die Stereowiedergabe gekoppelt werden. Mit dem eingebauten Mikrofon des Lautsprechers kannst du freihändig telefonieren und er verfügt über eine Echounterdrückungsfunktion, die die Verständlichkeit von Gesprächen verbessert, wenn beide Gesprächspartner gleichzeitig sprechen.



Laut Sony kannst du mit dem SRS-XB100 eine Akkulaufzeit von 16 Stunden erwarten, wenn der Lautsprecher auf eine moderate Lautstärke eingestellt ist. Das reicht aus, um ihn den ganzen Tag lang ohne Aufladen (via USB-C) zu betreiben und es ist auch ein vierstündiger Vorteil gegenüber der Tri-bit Stormbox Micro 2.

Wenn du dich auf ein Abenteuer begibst, sollte dein tragbarer Lautsprecher wetterfest sein, und der SRS-XB100 erfüllt diese Anforderungen mit seiner IP67-Klassifizierung. Der tragbare Lautsprecher von Sony kann also bis zu 30 Minuten lang in einen Meter tiefes Wasser getaucht werden und ist außerdem staubgeschützt.

Der Sony SRS-XB100 ist in vier Farben erhältlich. (Image credit: Sony)

Meinung: Könnte dieser neue Lautsprecher von Sony der Preis-Champ werden?

Der Sommer naht, und wir sind mehr als bereit, nach draußen zu gehen und die Sonne zu genießen. Mit seinem kompakten Design und seiner wetterfesten Bauweise ist der neue tragbare Lautsprecher SRS-XB100 von Sony der perfekte Begleiter für einen Tagesausflug. Mit einer Akkulaufzeit von 16 Stunden müssen wir uns keine Sorgen machen, dass ihm der Saft ausgeht.

Was die Klangqualität angeht, so macht Sony große Ansprüche an den SRS-XB100. Passivstrahler hin oder her, wir erwarten nicht, dass dieser kompakte Lautsprecher an den satten, vollen Klang des ebenfalls tragbaren Sonos Move herankommt, der unserer Meinung nach die beste Wahl für Premium-Sound ist.

Aber der Sonos lässt sich auch über Wi-Fi verbinden und kann als Outdoor-Option in einem erweiterten Sonos-System für das ganze Haus verwendet werden, daher ist das kein guter Vergleich. Ein besserer Vergleich wäre der Sonos Roam, ein deutlich kleineres und leichteres Modell, das Sonos für eine größere Reichweite konzipiert hat. Aber der Roam ist mit 199 Euro eine teure Option und seine Akkulaufzeit von 10 Stunden ist nur durchschnittlich. Wenn der deutlich günstigere SRS-XB100 von Sony auch nur annähernd die Klangqualität von Sonos bieten kann und gleichzeitig wetterfest ist, wird er ein ernstzunehmender Konkurrent für dieses Modell sein – nicht zuletzt, weil sein Akku ganze sechs Stunden länger durchhält.

Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden: Wir müssen den SRS-XB100 in die Finger bekommen. Der neue Lautsprecher von Sony kann ab heute vorbestellt werden und ist ab dem 22. Mai erhältlich. Wenn du nicht so lang warten willst, wirst du in unserem Kaufberater für die besten Bluetooth-Lautsprecher bestimmt fündig.