Diese Zusammenfassung der Geschichte von God of War ist ein Muss vor Ragnarok

Die Veröffentlichung von God of War Ragnarok rückt immer näher, aber seit der Veröffentlichung des Vorgängers sind vier Jahre vergangen. Zum Glück hat Sony eine Reihe von hilfreichen Zusammenfassungen der Geschichte, um dein Gedächtnis für die Details der Handlung vor der Veröffentlichung des Nachfolgers aufzufrischen.

Das Video "Mythen von Midgard" ist eine unterhaltsame Art, die Geschichte in groben Zügen nachzuerzählen. Die Schauspielerin, Autorin und Nerd-Ikone Felicia Day erzählt die Geschichte des Spiels in Reimform. Mit einem Gastauftritt von Mimir und einigen netten Spezialeffekten könnt ihr auch rechnen. Es lohnt sich schon allein wegen der schönen Illustrationen, die in einer Art Motion-Comic-Stil leicht animiert sind.

Eine Spoilerwarnung zu God of War sollte sich an der Stelle logischerweise erübrigen:

Das sechsminütige Video zeigt die wichtigsten Handlungsstränge, aber die Zeit reicht nicht aus, um alle Details zu zeigen. Deshalb gibt es im PlayStation Blog (opens in new tab) einen ausführlichen Beitrag, in dem die Geschichte noch detaillierter beschrieben wird.

Ragnarok knüpft an den Fimbulwinter an und lässt Kratos und Atreus alle neun Reiche im Vorfeld der titelgebenden Apokalypse erkunden. Wir haben auch einen ersten Blick auf Charaktere wie Thor, Angrboda und Tyr geworfen, die in der Geschichte sicher eine wichtige Rolle spielen werden.

Wir wissen, dass es wahrscheinlich eine große Veränderung in den Dialogen geben wird, denn ein kürzlich veröffentlichtes Buch deutet darauf hin, dass Atreus in Ragnarök nicht mehr "Junge" genannt werden wird.