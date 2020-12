Die Xiaomi Mi Watch Lite ist offiziell, und sie könnte die letzte große Smartwatch des Jahres sein

Obwohl du die Xiaomi Mi Watch* in vielen Regionen noch nicht kaufen kannst, hat das das Unternehmen nicht davon abgehalten, eine erschwingliche Version seiner Smartwatch in Form der Xiaomi Mi Watch Lite vorzustellen.

Die neue Mi Watch Lite Smartwatch wurde mit einem Listing auf der globalen Website von Xiaomi enthüllt, das ihr Design und ihre Spezifikationen zeigt. Es ist weder ein Preis noch ein Erscheinungsdatum angegeben, aber dem Namen nach zu urteilen, würden wir erwarten, dass es sich um eine günstigere Version der Mi Watch handelt.

Wir haben dir unten die Xiaomi Mi Watch Lite-Spezifikationen aufgeführt, einschließlich des Vergleichs mit der Mi Watch, und wenn wir die Gelegenheit haben, beide zu testen, werden wir sie auf Herz und Nieren prüfen und sehen, ob sie in unserer Smartwatch Bestenliste landen.

Xiaomi Mi Watch Lite. Spezifikationen

Die Xiaomi Mi Watch Lite verfügt über einen 1,4-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 320 x 320. Es handelt sich um ein quadratisches Display, im Gegensatz zur Mi Watch, die rund war und ein 1,39-Zoll-AMOLED-Display besaß. Sie hat eine Krone an der Seite des Screens, im Gegensatz zu den beiden, die die Mi Watch hat.

Was die Fitnessmodi betrifft, so sieht es so aus, als ob die Mi Watch Lite dort die größte Herabstufung im Vergleich zu ihrem Geschwisterchen erfahren hat. Es gibt 11 verschiedene Trainingsmodi, was nicht ganz den 117 Modi der Mi Watch entspricht, aber wenn du nur allgemeine Modi wie Radfahren oder Laufen brauchst, bist du wahrscheinlich versorgt.

Es gibt auch eine Schlafüberwachung, Herzfrequenzmessung, Schrittzähler, Aktivitätserinnerungen (für den Fall, dass du dich zu lange nicht bewegt hast), Krafttraining und, etwas, das wir bei vielen anderen Smartwatches nicht gesehen haben, einen Zähler, der dir anzeigt, wie oft du jeden Tag aufstehst.

Was die nicht-gesundheitsrelevanten Funktionen betrifft, so gibt es Musiksteuerung, Benachrichtigungen, Anrufe, Wetterberichte und andere "Standard"-Funktionen, die du in den meisten Smartwatches findest. Xiaomi weist auch auf die Anpassungsmöglichkeiten des Ziffernblatts hin, von denen 120 zur Auswahl stehen.

Wenn die Xiaomi Mi Watch Lite offiziell auf den Markt kommt, werden wir sie testen, um herauszufinden, ob sie die neue Smartwatch für dich sein könnte. Wir haben keine Ahnung, wann das sein wird, aber wir gehen davon aus, dass das Xiaomi Mi 11 in den kommenden Wochen erscheinen sollte, so dass wir zu diesem Zeitpunkt mehr Informationen hören könnten.

* Link englischsprachig