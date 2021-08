Die Systemanforderungen von Halo Infinite sind eine Mischung aus guten und schlechten Nachrichten

Die Systemanforderungen für die PC-Version von Halo Infinite sind online aufgetaucht, bevor das Spiel am 8. Dezember veröffentlicht wird, und es ist eine Mischung aus guten und schlechten Nachrichten für PC-Spieler.

Als Microsoft und 343 Industries letztes Jahr das Gameplay von Halo Infinite vorstellten, waren die Spieler, gelinde gesagt, unbeeindruckt von den schlecht designten Gegnern (was das Craig-Memo hervorbrachte) und den leblosen Umgebungen, die sich deutlich nach Last-Gen anfühlten.

Die Reaktionen darauf waren so heftig, dass Microsoft das Spiel verschob und die Xbox Serie X und S ohne ihren einzigen nennenswerten Exklusivtitel zurückließ.

Das ließ viele von uns hoffen, dass das zusätzliche Jahr der Entwicklung genutzt werden würde, um 343 Industries einen visuell beeindruckenderen Titel zu liefern, und den Systemanforderungen nach zu urteilen, die auf der Steam-Seite des Spiels gesichtet wurden, könnte das passieren.

Halo Infinite minimale Systemanforderungen

Benötigt einen 64-Bit-Prozessor und ein 64-Bit-Betriebssystem

OS: Windows 10 RS3 x64

Prozessor: AMD FX-8370 oder Intel i5-4440

Speicher: 8 GB RAM

Grafik: AMD RX 570 oder Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Halo Infinite empfohlene Systemanforderungen

Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein 64-Bit-Betriebssystem

OS: Windows 10 19H2 x64

Prozessor: AMD Ryzen 7 3700X oder Intel i7-9700k

Speicher: 16 GB RAM

Grafik: Radeon RX 5700 XT oder Nvidia RTX 2070

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Analyse: Ehrgeizige Spezifikationen, aber warum?

Wenn es um die Mindestanforderungen geht, gibt es gute Nachrichten, denn es gibt nichts, was einen Gaming-PC oder Laptop, der in den letzten Jahren gekauft wurde, überfordert. In Anbetracht der Tatsache, dass Halo Infinite für die Xbox One entwickelt wurde, die selbst bei ihrem Erscheinen im Jahr 2013 nicht auf dem neuesten Stand der Technik war, ist es wahrscheinlich keine Überraschung, dass es auch auf älteren PCs laufen wird.

Die empfohlenen Systemanforderungen sind jedoch der Punkt, an dem es interessant wird, denn sie zeigen einen ziemlichen Sprung. Wie PC Gamer anmerkt, ist die Empfehlung einer Nvidia RTX 2070 eine ziemliche Herausforderung und könnte bedeuten, dass uns ein viel ausgefeilteres visuelles Erlebnis auf dem PC bevorsteht. Zusammen mit einem AMD Ryzen 7 3700X oder Intel i7-9700k Prozessor scheint es so, als ob du, wenn du das Beste aus Halo Infinite auf dem PC herausholen willst, ein ziemlich fähiges Biest brauchst, und das sind vielleicht nicht die besten Nachrichten für Leute, die in letzter Zeit damit gekämpft haben, eine anständige GPU zu bekommen.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie Halo Infinite diese Art von Spezifikationen rechtfertigt, aber zumindest die Mindestanforderungen sollten für viele Leute erreichbar sein.

Eine weitere gute Nachricht ist, dass das Spiel anscheinend nur 50 GB Speicherplatz benötigt. Das ist ziemlich wenig für moderne Spiele und auch wenn das ein Hinweis darauf ist, dass das Spiel weniger umfangreich sein wird, als einige Leute hoffen, wird es für jeden willkommen sein, dem der Speicherplatz ausgeht oder der eine langsame Internetverbindung hat.