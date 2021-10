Die nächste Erweiterung von Assassin's Creed Valhalla könnte sich an God of War: Ragnarok orientieren

Die dritte Erweiterung von Assassin's Creed Valhalla ist auf dem Weg, und während wir nur wenige offizielle Informationen über das Projekt kennen, hat ein bekannter Dataminer behauptet, dass der DLC den Titel Dawn of Ragnarok tragen wird und Anfang 2022 für alle unterstützten Plattformen, einschließlich PS5, Xbox Series X/S, PC und Google Stadia, erscheinen wird.

Wie Wccftech berichtet, stammen die ausgewerteten Informationen von dem französischen Leaker jOnathan, der seine Erkenntnisse in einem Video detailliert darstellte. Darunter sind Details zum Setting der Erweiterung, eine Liste von Trophäen / Errungenschaften und verschiedene neue Fähigkeiten und Waffen, die Spielercharakter Eivor erwerben kann.

Erstens wird der Schauplatz des DLCs Svartalfheim sein, ein Gebiet aus der nordischen Mythologie, in dem Elfen und Zwerge leben. Das Gebiet wird auch im 2018 erschienenen God of War (das Anfang 2022 für PC erscheint) erwähnt. Wenn die Gerüchte also stimmen, wird Assassin's Creed Valhalla nicht gerade Neuland betreten.

Die Liste der Trophäen, die der Leaker entdeckt hat, ist etwas interessanter und könnte einen Einblick in das geben, was wir in der kommenden Erweiterung zu erreichen versuchen werden. Eine der Trophäen besteht darin, alle Zwergenunterkünfte auf der neuen Karte zu entdecken, was darauf hindeutet, dass es einen Anreiz geben könnte, weit und breit zu erkunden.

Andere entdeckte Errungenschaften geben einen Hinweis darauf, welche neuen Kräfte Eivor während ihrer Zeit in Svartalfheim erlernen könnten. Odins Armschiene taucht hier auf, und die Errungenschaften deuten darauf hin, dass sie neben anderen Kräften wie Flug und Unsichtbarkeit auch aufgewertet werden kann. Nur für den Fall, dass du dachtest, Assassin's Creed Valhalla hätte noch nicht genug auf dem Kerbholz.

Analyse: Klingt wie eine typische Ubisoft-Erweiterung

Obwohl Gerüchte und Leaks wie diese vor einer offiziellen Bestätigung mit Vorsicht zu genießen sind, würde es uns nicht überraschen, wenn Dawn of Ragnarok sich als echt herausstellt. Die letzten Assassin's Creed-Titel haben sich stark an den mythologischen Aspekten der Serie orientiert, wie zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey's Fate of Atlantis-Trilogie, in der wir die griechische Unterwelt erkunden konnten.

Die erste Erweiterung von Assassin's Creed Valhalla, Wrath of the Druids, wandte sich mehr den fantastischen Elementen zu, während The Siege of Paris die Dinge für eine geradlinigere, realistischere Erfahrung zurückstellte. Jetzt, mit Dawn of Ragnarok, scheint Valhalla jeden Anschein von Realismus über Bord zu werfen, um seine Geschichte abzuschließen.

Es klingt wie die typische abschließende Erweiterungserfahrung, die wir von Ubisoft-Spielen gewohnt sind. Der Entwickler neigt dazu, seine letzten DLC-Kapitel mit logikbrechenden Powerups und Goodies zu beladen, die den Rest des Spiels trivialisieren, insbesondere bei Assassin's Creed.

Und warum auch nicht? Wenn Sie die letzte Erweiterung des Spiels verlassen, haben Sie die meisten (wenn nicht sogar alle) Inhalte der Hauptgeschichte erlebt, und dann bleibt nur noch die Bereinigung der Nebeninhalte. Und was eignet sich besser, um eine geschäftige Spielwelt von Ubisoft, die voller Ziele ist, aufzuräumen, als ein Haufen übermächtiger Waffen und Fähigkeiten?