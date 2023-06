Die kommende Ubisoft Forward zeigt diese Woche Assassin's Creed Mirage, Avatar und mehr

Ubisofts Teaser-Trailer für das kommende Ubisoft Forward Live 2023-Event hat verraten, von welchen Spielen wir definitiv mehr sehen werden. Der etwas mehr als eine Minute lange Trailer nennt drei Spiele, die auf jeden Fall vorgestellt werden. Das ist zwar keine wirkliche Überraschung, aber zumindest können wir unsere Erwartungen und darauf konzentrieren. Wir wissen, dass wir mehr von Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora und The Crew Motorfest sehen werden, denn alle drei Spiele werden in dem Teaser-Trailer präsentiert.

Im Teaser zu Assassin's Creed Mirage gibt es eine Gruppe von drei Meuchelmördern zu sehen, die auf Kamelen durch eine sandsturmgefüllte Wüste reiten, während im Teaser zu The Crew Motorfest einige auffällige Aufnahmen von schummrig beleuchteten Autos auf Podesten und Red Bull Racing F1-Rennwagen gezeigt werden. Der Teaser zu Frontiers of Pandora zeigt Luftkämpfe zwischen Hubschraubern und den Na'vi.

Ubisoft Forward: Neue Infos zu Skull & Bones?

Das sind die Titel, an denen sich viele Fans am meisten festhalten werden, aber es gab auch Szenen und Schnipsel von älteren E3-Live-Events – vielleicht, um die bevorstehende Veranstaltung anzukurbeln und sie in eine Reihe mit den berühmten Ubisoft-E3s aus vergangenen Tagen zu stellen. Und dann gab es für ein paar Sekunden einen flüchtigen gold-schwarzen Materialeffekt und die anschließenden Worte: "Moment, was ist das für ein Spiel?"

Außerdem sagen wir voraus, dass wir Skull & Bones noch einmal sehen werden. Es wäre keine Ubisoft-Präsentation ohne einen Auftritt dieses Spiels. Allerdings sollten wir bald ein Veröffentlichungsdatum dafür bekommen, denn CRO Yves Guillemot bestätigte kürzlich in einem Investorengespräch, dass das Spiel "gut voranschreitet" und noch in diesem Ubisoft-Finanzjahr (das am 1. April beginnn) veröffentlicht werden könnte.

Du kannst das Ubisoft Forward Live 2023 Event am kommenden Montag, den 12. Juni ab 19 Uhr live verfolgen. Wie viele andere macht auch Ubisoft jetzt sein eigenes Ding, aber diese Zeit ist immer noch ein fester Bestandteil des E3-Terminkalenders und ein jährliches Ereignis im Spielekalender. Oder auch nicht, denn dieses Jahr haben die Organisatoren das Event abgesagt.