Die besten Final Fantasy-Spiele für Serieneinsteiger und RPG-Neulinge

Final Fantasy ist für viele Spieler eine Serie, die keiner Einführung bedarf. Die Spiele überspannen mehr Konsolengenerationen, als man an einer Hand abzählen kann, und es ist einfach eine der produktivsten und angesehensten Serien in der gesamten Spielewelt.

Da das nächste Spiel der Serie, Final Fantasy 16, bereits in Entwicklung ist, gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um diese legendäre Serie kennenzulernen.

Aber was ist, wenn du zum ersten Mal in die Serie einsteigen willst? Es gibt so viele Final Fantasy-Spiele und -Ableger, dass es wirklich schwierig sein kann, zu wissen, wo man anfangen soll, und mit dem allerersten Spiel der Reihe zu beginnen, ist nicht unbedingt die richtige Antwort, je nachdem, welche Art von Erfahrung du suchst.

Um dir als Neuling den Einstieg in die Serie zu erleichtern, haben wir eine Liste mit den unserer Meinung nach idealen Einstiegsspielen zusammengestellt. Die folgenden Spiele sind nicht nur repräsentativ für die Konsolengeneration, auf der sie zum ersten Mal erschienen sind, sondern sie sind auch fantastische Spiele, die du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest, wenn du Final Fantasy spielen möchtest.

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy 3 Pixel Remaster (PC, iOS, Android)

Final Fantasy 3 erschien zwar erstmals auf dem NES, allerdings nur in Japan. Eine echte westliche Portierung war bis vor kurzem nicht erhältlich. Es gab zwar ein vollwertiges Remake für den DS, aber das ist ein ganz eigenes Ding, mit zusätzlichen erzählerischen Elementen und 3D-Grafiken. Wenn du ein klassisches Erlebnis haben willst, dann ist das Final Fantasy 3 Pixel Remaster genau das Richtige für dich.

Das Pixel Remaster dieses Klassikers ist auf Steam, iOS- und Android-Geräten erhältlich und frischt die Grafik des Spiels auf, während alles andere (größtenteils) intakt bleibt. Einige Elemente zur Verbesserung der Lebensqualität tragen ebenfalls dazu bei, das Erlebnis zu verbessern, wie z. B. eine Karte auf dem Bildschirm und ein Tracker für die Fertigstellung von Schatztruhen.

Warum also gerade Final Fantasy 3? Ganz einfach: Es war das beste Final Fantasy der NES-Ära und führte das inzwischen ikonische Job-System ein, mit dem Sie die Klasse und die Fähigkeiten Ihrer Gruppenmitglieder im Handumdrehen wechseln können. Das bedeutet, dass man viel Freiheit hat, mit den Charakteren zu experimentieren, ohne sich auf eine bestimmte Klasse festgelegt zu fühlen und ohne den Fortschritt in der Klasse zu verlieren, in der man bereits aufgestiegen ist.

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy 6 (SNES)

Während ein Pixel-Remaster für Final Fantasy 6 auf dem Weg ist, ist die ursprüngliche SNES-Version kaum einen Tag gealtert. Mit seiner atemberaubenden Pixelgrafik, einer unglaublich gut geschriebenen Geschichte und jeder Menge liebenswerter Charaktere ist Final Fantasy 6 einfach eines der besten Rollenspiele aller Zeiten.

FF6 verzichtet auf das bereits erwähnte Jobsystem und setzt stattdessen auf feste Klassen, die besser zu jedem Charakter und seiner Persönlichkeit passen. Das bedeutet auch, dass alle Charaktere einzigartige Elemente haben, die sie hervorstechen lassen und viel einprägsamer machen als die leeren Schiefertafeln von Final Fantasy 3. Es war auch das erste Spiel der Serie, das mit Terra Branford eine weibliche Hauptfigur hatte.

Und natürlich wäre Final Fantasy 6 nicht annähernd so denkwürdig, wenn es nicht seinen Oberbösewicht Kefka Palazzo gäbe, einen buchstäblichen Clown, dessen Wahnsinn und wahnsinnige Macht ihn zu einem der kultigsten Antagonisten der gesamten Serie machen.

Wenn du Final Fantasy 6 spielen willst, empfehlen wir dir, auf die Pixel Remaster Version zu warten. Die derzeit erhältliche Version für Mobilgeräte ist alles andere als ideal und verleiht den Charakteren des Spiels einen Cartoon-Look, der nicht zu dem düsteren Ton passt.

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy 9 (PS1)

Obwohl Final Fantasy 7 definitiv das erfolgreichste Spiel der PS1-Ära ist, spricht vieles dafür, dass Final Fantasy 9 einfach das bessere Spiel ist. Es ist visuell beeindruckend, selbst für ein Spiel, das auf Sonys 32-Bit-Maschine erschien.

FF9 lässt den harten Science-Fiction-Ansatz von 7 und 8 fallen und tauscht ihn gegen etwas Fantastischeres ein, das mehr an die alten Final Fantasies erinnert. Dafür gibt es einen Haufen liebenswerter und abwechslungsreicher Charaktere, aber davon solltest du dich nicht täuschen lassen. Die Geschichte, die Final Fantasy 9 erzählt, ist eine der reiferen in der Serie und scheut sich trotz der niedlichen Ästhetik nicht davor, düster zu werden, wenn die Geschichte es erfordert.

Final Fantasy 9 heute zu spielen, könnte nicht einfacher sein. Das Spiel kann auf allen Plattformen heruntergeladen werden, einschließlich PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch.

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy 10 (PS2)

Final Fantasy 10 war eines der besten Spiele für die PS2 und gehörte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu den am besten aussehenden Titeln überhaupt. FF10 hatte eine linearere, charakterorientierte Geschichte als seine Vorgänger, aber ein so ausgefeiltes rundenbasiertes Kampfsystem, dass man sein Gesicht darin sehen konnte.

FF10 brachte noch mehr Abwechslung in das Spiel mit seinem einzigartigen Sphere Grid-System, das den traditionellen Stufenaufstieg durch eine riesige Tafel ersetzte, auf der du jedem einzelnen Charakter Werte und Perks zuweisen konntest. Das ist ein eigenartiger Ansatz für die Erstellung von Werten, der aber in seiner Neuartigkeit sehr viel Spaß macht.

In Final Fantasy 10 gab es auch das umstrittene Blitzball-Minispiel, das unheimlich fesselnd sein konnte, wenn du dich auf die komplizierten Mechanismen einlässt. Das moderne Äquivalent wäre wahrscheinlich Gwent aus The Witcher 3: Wild Hunt, denn Blitzball war fast so groß, dass es ein eigenständiges Spiel war und den Spieler von der Hauptgeschichte ablenken konnte, wenn er wollte.

Ähnlich wie Final Fantasy 9 ist auch 10 dank des Final Fantasy 10 / 10-2 HD Remaster, das FF10 und seinen Nachfolger in einem erschwinglichen Paket zusammenfasst, für alle Plattformen erhältlich. Diese Version verbessert auch einige Aspekte von 10, darunter ein völlig neues Sphärengitter, mit dem du experimentieren kannst.

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy 14 Online (PS4, PS5, PC)

Wenn du ein Spiel suchst, das du langfristig spielen kannst, dann ist Final Fantasy 14 Online genau das Richtige für dich. Das Spiel hatte einen äußerst steinigen Start, als es 2010 auf den Markt kam, aber seit dem Relaunch von A Realm Reborn im Jahr 2013 hat sich das beliebte MMO (Massively Multiplayer Online Game) zu neuen Höhen aufgeschwungen.

Die jüngste Erweiterung von FF14, Shadowbringers, hat die Spieler/innen bei der Veröffentlichung mit ihrer herzergreifenden Geschichte und einer Vielzahl von neuen Gameplay-Verbesserungen und atemberaubenden Gebieten zum Erkunden begeistert. Die kommende vierte Erweiterung, Endwalker, wird das Gleiche tun, wenn sie am 23. November 2021 auf den Markt kommt.

Final Fantasy 14 ist in so vielen Bereichen überragend. Es ist eine Liebeserklärung an die gesamte Serie, mit unzähligen Anspielungen und Handlungssträngen, die sogar an die ältesten Spiele der Serie erinnern. Dank Masayoshi Soken hat es einen der besten Soundtracks aller Zeiten, der von skurrilen Melodien bis hin zu mitreißenden, rockigen Kampfthemen alles bietet.

Als MMO ist FF14 etwas gewöhnungsbedürftig, wenn es darum geht zu lernen, wie es funktioniert. Der auf Abklingzeiten basierende Echtzeitkampf und die Steuerungsmethoden sind nicht ganz so wie bei den Vorgängerspielen. Aber wenn du bereit bist, dich mit den Feinheiten von FF14 vertraut zu machen, erwartet dich eines der besten Online-Erlebnisse auf dem Markt - und eine unglaublich freundliche Community obendrein.

Und das Beste daran? Final Fantasy 14 ist extrem zugänglich. Wenn du noch nie gespielt hast, kannst du Final Fantasy 14 kostenlos ausprobieren und neben der preisgekrönten Heavensward-Erweiterung auch das gesamte Spiel A Realm Reborn spielen, und zwar bis zur Stufe 60 ohne Einschränkungen der Spielzeit.

Und du musst dich auch nicht auf eine bestimmte Klasse festlegen. Mit dem kultigen Job-System der Serie kannst du alle Klassen mit einem einzigen Charakter spielen, allerdings sind einige davon gesperrt, bis du die jeweilige Erweiterung kaufst.

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy 7 Remake (PS4, PS5)

Es mag umstritten sein zu behaupten, dass Final Fantasy 7 Remake das Original in den Schatten stellt, aber es ist wahr: Es ist eines der besten Final Fantasies aller Zeiten. Und obwohl wir die PS1-Wurzeln von FF7 lieben, nimmt das Remake eines der unglaublichsten Settings der Serie und gibt ihm die großartige Überarbeitung, die es verdient.

Der Weg zum Final Fantasy 7 Remake war nicht einfach, denn das Spiel hat eine bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich und sollte ursprünglich für die PS3 erscheinen. Square Enix hat jedoch die richtige Entscheidung getroffen, FF7R erst dann zu veröffentlichen, als es fertig war, denn das Endergebnis ist einfach phänomenal.

Midgar und seine Charaktere sehen in 4K atemberaubend aus, und das Spiel stellt ikonische Szenen respektvoll und oft unvorhersehbar nach oder stellt sie neu dar. Die Sorgfalt, die in dieses Projekt geflossen ist, ist einfach faszinierend: vom verbesserten Materia-System und der rasanten Taktik des Kampfsystems bis hin zu den fantastischen neu abgemischten Soundtracks und wiedererkennbaren Schauplätzen.

Final Fantasy 7 Remake ist zwar nur der erste von vielen Teilen (der den größten Teil von Disc 1 des Originalspiels umfasst), aber es nimmt diesen relativ kleinen ersten Teil des Originals und baut ihn zu einer eigenen Sache aus. Der Intergrade-DLC auf der PS5 erweitert es sogar noch, indem er Yuffie als spielbaren Charakter mit einer eigenen Kampagne hinzufügt, die du durchspielen kannst.

Final Fantasy 7 Remake ist das, was alle Remakes anstreben sollten. Es haucht einem alten Lieblingsspiel neues Leben ein, aber es geht noch viel weiter: mit einer neuen Geschichte, einem überarbeiteten Kampfsystem, phänomenalen Texten und vielem mehr. Vielleicht möchtest du das Original spielen, bevor du dir das Remake anschaust, aber das ist gar nicht nötig, denn das Spiel glänzt auch als eigenständiges Produkt.

Final Fantasy Spin-Offs

Die folgenden Titel sind nicht unbedingt die besten, um in Final Fantasy einzusteigen, aber sie sind eine großartige Ergänzung zur Hauptserie, wenn du auf lange Sicht einsteigen willst. Leider sind nicht alle diese Spiele sofort erhältlich, aber alle sind es wert, aufgespürt zu werden.

Final Fantasy Tactics (PS1)

Tactics ist kein gewöhnliches Final Fantasy. Final Fantasy Tactics ist ein rundenbasiertes taktisches RPG, in dem du eine kleine Armee auf einem isometrischen Spielfeld befehligst. Mit seinem brutalen Schwierigkeitsgrad und seiner tragisch-düsteren Geschichte ist Tactics ein Spiel für Hardcore-Spieler.

Chocobo Racing (PS1)

Wenn du es etwas leichter magst, solltest du dir Final Fantasys Antwort auf Mario Kart ansehen. Es ist sicherlich nicht so ausgefeilt wie Nintendos Klassiker, aber es ist ein anständiger Ableger, der einige der albernen Charaktere aus FF in ein verrücktes Kart-Rennspiel integriert.

Dissidia 012 (PSP)

Dissidia 012 ist ein 3D-Kampfspiel für echte Final Fantasy-Fans, in dem Charaktere aus der gesamten Serie mit- und gegeneinander kämpfen. Protagonisten wie Cloud Strife und Lightning sind spielbar, ebenso wie Gruppenmitglieder wie Tifa Lockhart und Yuna.