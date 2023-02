Die Bedeutung von Likes auf Instagram und Co.

Jeder Anwender, der auf Instagram, Facebook oder TikTok unterwegs ist, weiß, dass Reichweite beim Posten verschiedener Beiträge eine besondere Rolle spielt. Diese lässt sich jedoch nicht immer wie gewünscht erzielen. Schuld ist der Algorithmus, der nur gelegentlich Bilder oder Videos in verschiedenen Feeds erscheinen lässt. Zwar wird immer wieder behauptet, dass der Algorithmus die Anwender unterstützen soll – fehlen jedoch Likes, Kommentare oder andere Interaktionen, fällt es eher schwer, diese Maßgabe nachzuvollziehen. Doch wie ist es möglich, auf Social Media Kanälen besser gesehen zu werden und mehr Likes zu generieren?

Mit diesen Tipps lassen sich mehr Likes auf Instagram und Co. erwirken

Natürlich ist es allen Nutzern klar, dass nur hochwertiger Content das Interesse von Followern weckt. Um diesen zu erzeugen, müssen sich Anwender ein paar Gedanken machen und einige Richtlinie befolgen.

Einsatz ist das A und O auf Social Media

Ein Posting, das es schon viele Male gab, wird von Followern häufig nur belächelt. Kopiere daher nicht ständig, sondern sorge für neuen Content, der Eindruck bei deiner Followerschaft macht. Somit gelingt es, mehr Likes und Kommentare zu erzielen. Darauf reagiert übrigens auch der Algorithmus, der dafür sorgt, dass Videos und Bilder einen besseren Platz im Feed erhalten.

Es gibt dennoch einige Nutzer, die der Meinung sind, dass der Algorithmus schuld an mangelnder Reichweite sei. Fakt ist jedoch, dass häufig eher mittelmäßiger Content für das Dilemma verantwortlich ist. Wer also gut Postings bereitstellt, kann auch von besserem Ranking profitieren.

Vor allem mit originärem Content kann man heutzutage auf Instagram und Co. punkten! (Image credit: Instagram)

Algorithmen verstehen und entsprechend reagieren

Die Geschichte vom Algorithmus geistert schon eine Weile auf sämtlichen Social Media Kanälen. Doch was hat es damit auf sich? Im Laufe der Zeit haben sich immer mehr Nutzer für Instagram und Co. entschieden. Demnach ist auch die Anzahl an verschiedenen Postings gestiegen. Jede Sekunde posten Millionen von Anwendern Bilder, Storys und Videos, um beim Follower Eindruck zu schinden. Aber nicht jeder Content ist gut. Das lässt sich an der Zahl der Likes und sonstigen Interaktionen ermitteln. Reagiert ein Anwender nur auf spezielle Beiträge, wird das vom Algorithmus registriert, der künftig nur ähnliche Inhalte anzeigt.

Instagram und Co. merkt sich also, welche Art von Content beim Follower gut ankommt und priorisiert die Auswahl entsprechend im Feed. Dabei stellt der Algorithmus übrigens nicht nur die Likes als Maßstab fest. Er misst auch die Zeit, die Follower bei Postings verweilen. Es kann daher durchaus von Vorteil sein, längere Bildunterschriften zu veröffentlichen, um das Interesse der Follower zu wecken. Diese öffnen den Text, lesen den Inhalt durch und bleiben somit länger beim Bild hängen.

Dem eigenen Glück auf die Sprünge helfen

Poste zudem Beiträge, die nicht jeder einstellt. Sei kreativ, sorge für Aufsehen und erzeuge somit Content, der einzigartig ist. Die Follower verweilen länger und schenken Likes ebenso gern wie Aufmerksamkeit. Doch was kann man tun, wenn es an Followern mangelt?

In diesem Fall gibt es durchaus die Möglichkeit, Instagram Likes zu kaufen. Das gelingt über spezielle Plattformen wie likefy (Öffnet sich in einem neuen Tab). Im Gegensatz zu verschiedenen dubiosen Seiten bietet likefy gegen Gebühr echte Follower binnen kurzer Zeit an. Die Vermittlung erfolgt schnell und lässt sich individuell auf verschiedene Beiträge aufteilen. Somit ist es möglich, mit der Zeit mehr Likes auf verschiedene Postings zu erhalten und insgesamt erfolgreicher auf unterschiedlichen Social Media Plattformen aufzutreten.

Tipp: Vergiss jedoch nicht, die passenden Hashtages zu setzen und die Postings zur besten Zeit hochzuladen. Wann der ideale Zeitpunkt ist, lässt sich mit einem Business Account über Insights ermitteln. Hier kannst du herauffinden, wann Follower am häufigsten online sind.