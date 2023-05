Die Beats Studio Buds Plus sind jetzt erhältlich

Die gerüchteweise angekündigten Beats Studio Buds Plus gibt es wirklich – und sie sind ab sofort erhältlich. Die ersten Testberichte zeigen, dass sich die zweijährige Wartezeit zwischen diesen und dem ersten Modell wohl gelohnt haben könnte.

Die neuen Earbuds bieten eine bessere Geräuschunterdrückung (laut Beats 1,6-mal besser), einen verbesserten Transparenzmodus, eine längere Akkulaufzeit (neun Stunden mit den Buds, 36 Stunden insgesamt), "Hey Siri"-Unterstützung für Apple-Geräte, automatische Android-Umschaltung zwischen Geräten und eine neue, kleinere Ohrstöpsel-Option, genau wie die Apple AirPods Pro 2. Sie können ab sofort bestellt werden.

Laut eines Berichts von iMore sind die Earbuds eine komplette Verbesserung der ursprünglichen Beats Studio Buds, da sie eine bessere Klangqualität und Akkulaufzeit bieten. Die Kopfhörer sollen auch eine bessere Geräuschunterdrückung haben als das Vorgängermodell, aber das Fehlen einer kabellosen Aufladung und einer On-Ear-Erkennung sind für Tom’s Guide ein Minuspunkt.

Das vielleicht auffälligste Merkmal der neuen Beats-Kopfhörer sind die Farben, in denen du sie kaufen kannst. Sie sind in Schwarz, Elfenbein und in einer transparenten Variante erhältlich. Ein ziemlicher Retro-Look mit Plastikglanz, der ein wenig in Richtung der Nothing Ear (2) schielt – auch wenn diese Earbuds komplett durchsichtig sind.

Nach Angaben von Independent hat Beats das Design aufgrund des positiven Feedbacks bei der Präsentation der Mockups weiterentwickelt. Es stellt sich heraus, dass der transparente Look nur dazu dient, die interne Verkabelung des Produkts zu zeigen, aber er kam so gut an, dass sie ihn als Designoption beibehielten.

Sind die Beats Studio Buds Plus einen Kauf wert?

Wenn man sich die ersten Bewertungen ansieht, sind die Beats Studio Buds Plus auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber der Vorgängerversion. Auch The Verge stimmt weitgehend mit anderen Rezensionen überein und hebt die Verbesserung hervor, merkt aber auch an, dass die Beats Studio Buds Plus immer noch nicht alle von Apples erstklassiger Audiotechnologie bieten. Auch Engadget hat in seinem Testbericht hervorgehoben, dass der Raumklang der Earbuds nicht annähernd so natürlich klingt wie der der AirPods.

Aufgrund des fehlenden H1 Wireless Chips der durchschnittlichen Gesprächsqualität wurden die Beats Studio Buds hin und wieder kritisiert – und das, obwohl sie mitunter zu den besten True-Wireless-Kopfhörern gehören.

Wenn man sich die letzten Testberichte anschaut, scheint es, dass die Gesprächsqualität dank der verbesserten Mikrofon-Hardware viel besser ist, aber in lauten Umgebungen ist sie immer noch schlechter als bei anderen Earbuds. Die Beats Studio Buds Plus können zwar immer noch nicht kabellos aufgeladen werden, bieten dafür aber eine längere Akkulaufzeit.

Mit einem Preis von 199,95 Euro sind die Beats Studio Buds nicht gerade die günstigste Option da draußen. Ob sie in unseren Kaufberater der besten True-Wireless-Kopfhörer aufgenommen werden, steht noch nicht fest, aber wir werden uns bemühen, genauso "transparent" mit dir zu sein, wie Beats es war.