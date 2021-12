Der neue Matrix Resurrections Trailer mischt Kung-Fu mit Déjà-vu

Ein neuer Trailer für The Matrix Resurrections ist da - und er ist im Grunde ein Zusammenschnitt der besten Szenen aus den ersten drei (okay, zwei) Filmen.

Unter dem Titel Déjà Vu verbindet der 60-sekündige Teaser Sequenzen aus der ursprünglichen Trilogie mit denen aus dem kommenden vierten Teil, der am 22. Dezember 2021 in die Kinos kommen soll.

Um ehrlich zu sein, erfahren wir in diesem neuen Trailer nicht viel mehr darüber, was uns in Resurrections erwartet - es ist eher eine Reihe von Glitchy Codes und sich verändernden Gesichtern, als dass er uns etwas verrät - aber er hat es trotzdem geschafft, uns noch gespannter darauf zu machen, wie Regisseurin Lana Wachowski der kultigen Sci-Fi-Franchise neues Leben einhauchen will.

Du kannst dir den Trailer unten ansehen.

Der Trailer beginnt mit einem ominösen Satz von Carrie-Anne Moss' Trinity - "ein Déjà-vu ist normalerweise eine Störung in der Matrix, es passiert, wenn sie etwas verändern" - was wiederum eine direkte Anspielung auf das Original von 1999 ist.

Von da an werden wir (wieder zur Melodie von Jefferson Airplanes White Rabbit) mit einer Montage von Momenten aus der Matrix und ihren Fortsetzungen verwöhnt, darunter Morpheus' Angebot der roten oder blauen Pille, Neos Erwachen aus der mit Schleim gefüllten Kapsel, die Dojo-Kampfsequenz und Neos Kampf mit Merovingian.

Diese Szenen werden mit neuen Szenen aus Resurrections vermischt, z. B. mit denen, in denen Trinity sich in einen Code auflöst, einem wütend aussehenden Jonathan Groff und einem explosiven Kampf gegen die Maschinen.

Der Film endet mit einem eher lapidaren Text mit der Aufschrift CHANGE, gefolgt von einer Off-Stimme, die sagt: "Warum alten Code benutzen, um etwas Neues zu machen?" Eine dritte Stimme (Jessica Henwicks Bugs, glauben wir) schließt den Film ab, indem sie sagt, dass "dies vielleicht nicht die Geschichte ist, für die wir sie halten".

Ja, das ist der Hype, den wir gerade erleben.

Also, was haben wir gelernt?

Was wir bereits über die Auferstehung der Matrix wissen, ist, dass es in dem Film um Neos Rückkehr in die Matrix und das noch nicht geklärte Überleben von Trinity (die - Spoiler! - am Ende von Revolutions getötet wurde) gehen wird.

Lana Wachowski, die bei den ersten drei Filmen zusammen mit ihrer Schwester Lilly Regie geführt hat, übernimmt bei diesem Film die alleinige Regie, während Reeves und Moss beide ihre Rollen wieder übernehmen. Wir wissen auch, dass Laurence Fishburne nicht als Morpheus zurückkehren wird und dass seine Rolle stattdessen von Yahya Abdul-Mateen II neu interpretiert wird (obwohl wir noch nichts Genaues wissen).

Zu den neuen Darstellern gehören Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Priyanka Chopra Jonas und Eréndira Ibarra - aber auch hier wissen wir noch nichts über ihre jeweiligen Rollen.

Carrie-Ann Moss as Trinity in the new Matrix Resurrections trailer (Image credit: Warner Bros.)

Aus dem Trailer geht jedoch hervor, dass Groffs Figur wahrscheinlich eine schurkische Rolle spielen wird. Bei unserem ersten Blick auf Resurrections im September wirkte er eher therapeutisch - er war sichtlich begeistert von Neos Rückkehr in die Matrix - aber dieses Mal sehen wir ihn mit einem bedrohlicheren Gesichtsausdruck, ähnlich wie den gequälten Morpheus im Originalfilm.

Apropos der mythische Martial-Arts-Maestro: Der neue Teaser deutet darauf hin, dass Fishburne in Resurrections zumindest seine Zeit in der Rolle der Figur würdigt. Er ist hier mehr vertreten als Abdul-Mateens Version von Morpheus. Wir sind also gespannt, wie der neue Film die beiden miteinander verbindet.

Und dann ist da natürlich noch der Schlusssatz des Trailers - "vielleicht ist das nicht die Geschichte, für die wir sie halten". Nicht, dass wir vorher viel Ahnung gehabt hätten, aber es ist gut zu wissen, dass Wachowski und Co. es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Erwartungen mit der kommenden Fortsetzung zu unterlaufen.

Alles wird am 22. Dezember enthüllt, wenn The Matrix Resurrections in den Kinos veröffentlicht wird.